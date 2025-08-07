快訊

普發一萬元在10月底執行完畢 官員坦言：民眾領取需要時間

iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

聽新聞
0:00 / 0:00

川普擬制裁中國買俄油 中使館：中俄不會放棄合作

中央社／ 台北7日電
美國總統川普6日表示，將對購買俄羅斯石油的國家祭出更多二級制裁，除了已加徵關稅的印度外也可能包括中國。 （歐新社）
美國總統川普6日表示，將對購買俄羅斯石油的國家祭出更多二級制裁，除了已加徵關稅的印度外也可能包括中國。 （歐新社）

美國總統川普6日表示，將對購買俄羅斯石油的國家祭出更多二級制裁，除了已加徵關稅的印度外也可能包括中國。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇對此向俄羅斯媒體說，美國迫使中國放棄與俄羅斯合作的企圖不會得逞。

俄羅斯衛星通訊社今天報導，劉鵬宇聲稱，包括中國在內的國際社會「在國際法架構內」與俄羅斯展開「正常合作」，這合理合法，不損害第三國利益，應得到尊重和保護。

劉鵬宇並宣稱，中國一直堅決反對「非法和不公正的單邊制裁」及美國的「長臂管轄權」，脅迫和施壓不會得逞。

他又說，關稅戰沒有贏家。在中美談判代表開展工作的背景下，中方希望與華府開展合作，並希望美方與中方一道，按照兩國元首通話達成的共識，發揮好中美經貿磋商機制的作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，進一步深化對話磋商，努力實現互利共贏。

川普（Donald Trump）美東時間6日簽署行政命令，針對印度購買俄羅斯石油再加徵25%關稅，加上川普上週已宣布向印度課徵25%對等關稅後，印度輸美商品將面臨50%關稅稅率。他當天並在白宮告訴媒體，「你們還會看到更多（制裁行動），會看到大量的二級制裁（secondary sanctions）」。

當媒體問到，中國是否會同樣因購買俄羅斯石油遭到類似懲罰？川普表示「這是有可能的，但我不知道，現在還沒法告訴你們。然而我已對印度這麼做，很可能也會對好幾個國家這麼做，其中一個可能就是中國」。

美國 印度 川普 俄羅斯

延伸閱讀

美對印度關稅增至50%！莫迪首度公開評論「絕不犧牲農民利益」

川普與普亭會面！美俄峰會「雙普會」將登場 克宮證實曝時間點

美調高關稅政策生效 經濟學家示警「1危機」恐拖累經濟

「先恐嚇、再示好！」 財經專家：川普根本地緣政治界的撩妹高手

相關新聞

公職赴港澳需通報 陸委會曝原因：「安全可慮」

陸委會日前表示，鑒於大陸對港澳掌控日深，對台統戰滲透意圖明顯，擬修正規定未來公務人員赴港澳應於行前通報所屬機關。對此，陸...

國台辦批賴總統「以武謀獨」 梁文傑：重複的話讓人厭煩

總統賴清德五日在「凱達格蘭論壇」開幕式發表英文談話，強調台灣站在威權主義威脅的第一線，也是全球民主防線的最前緣等，但遭大...

陸籍申請定居須繳註銷護照證明 陸委會：可具結

內政部預告修正陸籍人士申請在台定居辦法，要求繳交「未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明公證書」。陸委會今天表示，倘...

川普擬制裁中國買俄油 中使館：中俄不會放棄合作

美國總統川普6日表示，將對購買俄羅斯石油的國家祭出更多二級制裁，除了已加徵關稅的印度外也可能包括中國。中國駐美國大使館發...

川普威脅對陸增關稅 陸駐美使館：迫使中國放棄與俄合作 不會得逞

美國總統川普日前表示，可能會因為中國大陸跟俄羅斯購買石油而對其徵收額外關稅，對此，陸駐美使館發言人劉鵬宇表示，美國迫使中...

中國安部：境外間諜偷人臉、虹膜數據 藉以竊密

中國國安部6日發文表示，有公開案例顯示，境外間諜情報機關透過非法竊取重點目標對象面容資訊數據，偽造後用以獲取資訊，甚至進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。