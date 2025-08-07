川普擬制裁中國買俄油 中使館：中俄不會放棄合作

美國總統川普6日表示，將對購買俄羅斯石油的國家祭出更多二級制裁，除了已加徵關稅的印度外也可能包括中國。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇對此向俄羅斯媒體說，美國迫使中國放棄與俄羅斯合作的企圖不會得逞。

俄羅斯衛星通訊社今天報導，劉鵬宇聲稱，包括中國在內的國際社會「在國際法架構內」與俄羅斯展開「正常合作」，這合理合法，不損害第三國利益，應得到尊重和保護。

劉鵬宇並宣稱，中國一直堅決反對「非法和不公正的單邊制裁」及美國的「長臂管轄權」，脅迫和施壓不會得逞。

他又說，關稅戰沒有贏家。在中美談判代表開展工作的背景下，中方希望與華府開展合作，並希望美方與中方一道，按照兩國元首通話達成的共識，發揮好中美經貿磋商機制的作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，進一步深化對話磋商，努力實現互利共贏。

川普（Donald Trump）美東時間6日簽署行政命令，針對印度購買俄羅斯石油再加徵25%關稅，加上川普上週已宣布向印度課徵25%對等關稅後，印度輸美商品將面臨50%關稅稅率。他當天並在白宮告訴媒體，「你們還會看到更多（制裁行動），會看到大量的二級制裁（secondary sanctions）」。

當媒體問到，中國是否會同樣因購買俄羅斯石油遭到類似懲罰？川普表示「這是有可能的，但我不知道，現在還沒法告訴你們。然而我已對印度這麼做，很可能也會對好幾個國家這麼做，其中一個可能就是中國」。