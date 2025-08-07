國台辦批賴總統「以武謀獨」 梁文傑：重複的話讓人厭煩

總統賴清德五日在「凱達格蘭論壇」開幕式發表英文談話，強調台灣站在威權主義威脅的第一線，也是全球民主防線的最前緣等，但遭大陸國台辦抨擊「以武謀獨」等。陸委會副主委兼發言人梁文傑7日回應說，國台辦不用多做聯想，「同樣的話一再重複，會讓人很厭煩」。

梁文傑今日主持陸委會例行記者會，對於媒體關切大陸國台辦對賴總統發言人評論，包括「以武謀獨」、「背叛祖國，必遭歷史審判」等，做出上述簡短回應。

梁文傑說，賴總統的講話，是強調台灣在印太和平上面的角色，台灣對於和平的貢獻，以及對於追求現狀的努力，「國台辦不用多做聯想，同樣的話一再重複，會讓人很厭煩」。

另對福州對台年度青年交流活動，海峽青年薈主場活動海峽青年連心匯昨日舉行，陸方釋出超過兩千個職缺，要吸引台灣青年赴陸，向台師、台籍教練、律師招手等。梁文傑認為，大陸在青年失業率非常高的情況下，還硬是擠出這一些職缺給台灣青年，「我覺得這樣的職缺肯定不會長久」。

梁文傑表示，這些職缺可能是臨時性的，有些是一年一聘的性質，台灣青年還是在台灣發展，是比較正確的道路。

至於藝名閩南狼PYC的陳柏源，過去赴陸發展時，創作《福建艦，福建見》等歌曲唱和中共武統台灣，後卻回台與影片創作者、本名溫子渝的八炯合作轉向反共，拍攝自稱揭露中共對台統戰過程的紀錄片，參與政治活動等，但他近日又與八炯切割，並坦承過去拍攝中共對台統戰紀錄片「有瑕疵」。

曾表示影片「頗有參考價值」的梁文傑，今天在記者會上面對媒體關心此事時說，他當時稱「頗有參考價值」，意思就是影片提供了一些線索，至於是否拍得盡善盡美，「我想這也不太可能」，但確實利用線索查處了一些人。所以，梁文傑稱，「我認為這部片還是有價值的」。