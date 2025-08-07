公職赴港澳需通報 陸委會曝原因：「安全可慮」

陸委會日前表示，鑒於大陸對港澳掌控日深，對台統戰滲透意圖明顯，擬修正規定未來公務人員赴港澳應於行前通報所屬機關。對此，陸委會發言人梁文傑7日說明稱，香港國安法後，中共對港控制越來越緊，因此我方認為這對公務人員「在安全上是可慮的」，應通報所屬機關，「不能說我買了機票就去了」。

梁文傑7日下午主持陸委會例行記者會，就港澳相關議題，他首先回答，近日原訂安排在香港「夏日國際電影節」放映的台灣電影《我家的事》，疑因出現「民國」字眼遭禁一事。

梁文傑說，香港自2021年開始，修改《電影檢查條例》，加入不得違反國家安全等後，這些年來至少有七部台灣電影因此無法通過檢查，最後無法上映，「這一次也是一樣」。

梁文傑認為，出現「民國」二字，觸動他們的敏感神情，這也是可以預料到的。

接著，就陸委會擬修正規定，未來不分平、假日及事由，即使非公務原因，我方公務人員赴港澳均應於行前通報所屬機關。

梁文傑說，這與上述香港電影檢查條例修改是同樣背景，從香港國安法後，中共對香港的控制是越來越緊，而我方對公務人員前往港澳地區幾乎沒有限制，因此我方認為這對公務人員來說，「在安全上是可慮的」。

因此，梁文傑表示，希望未來我方公務人員去港澳，不論是公務或是平日、假日都要通報所屬機關，「不能說我買了機票就去了」，至少要讓所屬機關知悉，這部分「我想對公務人員，只要你肯遵守，並沒有什麼困難」。

據媒體報導，陸委會日前召開委員會議，通過「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」第3點、第4點修正草案，增訂「非公務事由」赴港澳須通報的規定。