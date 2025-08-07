快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

聽新聞
0:00 / 0:00

川普威脅對陸增關稅 陸駐美使館：迫使中國放棄與俄合作 不會得逞

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
陸駐美使館發言人劉鵬宇表示，美國迫使中國放棄與俄羅斯合作的企圖不會得逞。圖為聖彼得堡市場出售的俄國傳統工藝木偶。美聯社
陸駐美使館發言人劉鵬宇表示，美國迫使中國放棄與俄羅斯合作的企圖不會得逞。圖為聖彼得堡市場出售的俄國傳統工藝木偶。美聯社

美國總統川普日前表示，可能會因為中國大陸跟俄羅斯購買石油而對其徵收額外關稅，對此，陸駐美使館發言人劉鵬宇表示，美國迫使中國放棄與俄羅斯合作的企圖不會得逞。

俄羅斯衛星通訊社7日報導，劉鵬宇表示，中國一直堅決反對非法和不公正的單邊制裁以及所謂的美國長臂管轄權。脅迫和施壓不會得逞。包括中國在內的國際社會，在國際法框架內與俄羅斯開展正常合作，這合理合法，不損害第三國利益，應得到尊重和保護。

劉鵬宇強調，關稅戰沒有贏家。在中美兩國談判代表開展工作的背景下，中方希望與華盛頓開展合作。「我們希望美方同中方一道，按照兩國元首通話達成的重要共識，發揮好中美經貿磋商機制的作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，進一步深化對話磋商，努力實現互利共贏。」

繼印度因向俄羅斯購買石油被美加徵25%關稅後，川普6日再表示，他可能以同樣原因對中國大陸徵收額外關稅。美國財政部長貝森特稍早時已稱，如果中國大陸繼續向俄羅斯購買石油，有可能會被課徵額外關稅。

儘管川普上任後表達改善對俄關係，但俄媒塔斯社6日報導，俄羅斯總統普亭和川普迄今未進行會晤，這是俄美兩國現代關係史上，首次在其中一國元首就職後的半年內未舉行兩國總統的面對面會談。不過，中俄兩位領導人仍保持密切聯繫，自今年年初以來，已進行了6次通話。

央視新聞報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄美關係改善需要時間，因為美國前總統拜登執政期間，俄美關係「空前惡化」。佩斯科夫說，「這個過程存在慣性，雙邊關係恢復正常需要時間。」

關係 美國 俄羅斯

延伸閱讀

美調高關稅政策生效 經濟學家示警「1危機」恐拖累經濟

「先恐嚇、再示好！」 財經專家：川普根本地緣政治界的撩妹高手

只有台積電等大廠逃得過？半導體關稅100％ 專家：川普又TACO

圖表看時事／美對台課20%關稅 比日韓高…台灣這些產業遭殃

相關新聞

川普威脅對陸增關稅 陸駐美使館：迫使中國放棄與俄合作 不會得逞

美國總統川普日前表示，可能會因為中國大陸跟俄羅斯購買石油而對其徵收額外關稅，對此，陸駐美使館發言人劉鵬宇表示，美國迫使中...

中國安部：境外間諜偷人臉、虹膜數據 藉以竊密

中國國安部6日發文表示，有公開案例顯示，境外間諜情報機關透過非法竊取重點目標對象面容資訊數據，偽造後用以獲取資訊，甚至進...

達賴轉世的政治與信仰之爭 下一世由誰決定？

西藏活佛轉世是六、七百年的傳統，更是藏人的信仰核心。然而隨著達賴喇嘛年事已高、班禪喇嘛遭中國官方掌控，下一世活佛的轉世恐...

為抗戰紀念活動？北京8月9日起對天安門周邊「分時分段」交管、禁無人機

北京市公安局公安交通管理局6日發布通告，為保障「專項活動」安全順利，決定於9日至活動結束期間，對天安門地區及相關道路分時...

美印因關稅緊張之際…印媒：莫迪月底暌違7年訪陸 出席上合峰會

美國總統川普宣布對印度加徵關稅擴大至50%，美國與印度矛盾激化之際，印媒6日報導，印度總理莫迪（Narendra Mod...

以飛虎隊宣揚中美友誼 港媒：陸邀陳納德後人9月出席抗戰紀念活動

港媒消息指出，大陸官方將邀請美國飛虎隊成員後裔於9月前往北京出席抗戰紀念活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。