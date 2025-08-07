聽新聞
川普威脅對陸增關稅 陸駐美使館：迫使中國放棄與俄合作 不會得逞
美國總統川普日前表示，可能會因為中國大陸跟俄羅斯購買石油而對其徵收額外關稅，對此，陸駐美使館發言人劉鵬宇表示，美國迫使中國放棄與俄羅斯合作的企圖不會得逞。
俄羅斯衛星通訊社7日報導，劉鵬宇表示，中國一直堅決反對非法和不公正的單邊制裁以及所謂的美國長臂管轄權。脅迫和施壓不會得逞。包括中國在內的國際社會，在國際法框架內與俄羅斯開展正常合作，這合理合法，不損害第三國利益，應得到尊重和保護。
劉鵬宇強調，關稅戰沒有贏家。在中美兩國談判代表開展工作的背景下，中方希望與華盛頓開展合作。「我們希望美方同中方一道，按照兩國元首通話達成的重要共識，發揮好中美經貿磋商機制的作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，進一步深化對話磋商，努力實現互利共贏。」
繼印度因向俄羅斯購買石油被美加徵25%關稅後，川普6日再表示，他可能以同樣原因對中國大陸徵收額外關稅。美國財政部長貝森特稍早時已稱，如果中國大陸繼續向俄羅斯購買石油，有可能會被課徵額外關稅。
儘管川普上任後表達改善對俄關係，但俄媒塔斯社6日報導，俄羅斯總統普亭和川普迄今未進行會晤，這是俄美兩國現代關係史上，首次在其中一國元首就職後的半年內未舉行兩國總統的面對面會談。不過，中俄兩位領導人仍保持密切聯繫，自今年年初以來，已進行了6次通話。
央視新聞報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄美關係改善需要時間，因為美國前總統拜登執政期間，俄美關係「空前惡化」。佩斯科夫說，「這個過程存在慣性，雙邊關係恢復正常需要時間。」
