為抗戰紀念活動？北京8月9日起對天安門周邊「分時分段」交管、禁無人機

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
北京市政府6日發布通告，為保障「專項活動」安全順利，於8月9日至活動結束期間，對天安門地區及相關道路分時、分段採取臨時交通管理措施。圖為天安門廣場外。美聯社
北京市政府6日發布通告，為保障「專項活動」安全順利，於8月9日至活動結束期間，對天安門地區及相關道路分時、分段採取臨時交通管理措施。圖為天安門廣場外。美聯社

北京市公安局公安交通管理局6日發布通告，為保障「專項活動」安全順利，決定於9日至活動結束期間，對天安門地區及相關道路分時、分段採取臨時交通管理措施。通告雖未說明活動詳情，但外界普遍認為與抗戰勝利80周年活動有關。

相關具體措施包括，9日18時至活動結束，天安門前金水橋以北，故宮午門以南地區等區域禁止其他車輛通行。

北京地鐵則在7日於微信公眾號公布，為保障專項活動安全順利，8月9日傍晚6時至活動結束，地鐵1號線八通線、2號線、5號線、8號線部分車站採取出入口封閉、車站封閉措施，相關換乘站停止換乘。受影響的車站包括天安門東、天安門西、建國門、前門。

北京公交也於7日於官網宣布，為保障專項活動安全順利，8月9日至活動結束，相關道路將分時、分段採取臨時交通管理措施。在此期間沿線的65條公交線路將採取繞行甩站、區間等臨時措施。

此外，稍早大陸公安部也發布訊息稱，自7月16日0時起至2025年9月3日24時止，將東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、通州、昌平、門頭溝等9個區的行政區域設置為淨空限制區，除為紀念活動籌辦組織的相關飛行活動以及和平鴿、氣球等專項放飛活動外，禁止升放任何影響飛行安全的物體，分段限制放飛鳥類。

據北京政府4日發布公告，目前已將北京市行政區全域為無人駕駛航空器管制空域。未經空中交通管理機構批准，不得在管制空域內實施無人駕駛航空器飛行活動。

北京天安門廣場將於9月3日舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊。屆時，大陸國家主席習近平將發表重要講話，為繼2015年紀念抗戰勝利70周年閱兵後，中共第2次以閱兵方式紀念中國抗日戰爭暨二戰勝利，也是中共建政以來的第19次大型閱兵。

