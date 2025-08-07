分析：中韓關係矛盾重重 缺乏互信

快訊

中央社／ 香港7日電

據分析，韓國總統李在明執政後，推行實用主義外交，令韓國和中國的關係有所緩和，但兩國在政治及文化方面仍然是矛盾重重，缺乏互信。

香港星島日報今天刊文指出，南韓昨天公布，將自9月底起對中國團體遊客實施免簽措施，而中國國家主席習近平預料將於11月出席在韓國舉行的亞太經濟合作（APEC）領袖峰會，反映出兩國關係有所緩和。

但文章表示，隨着中國強勢崛起，不再「韜光養晦」，影響力不斷上升，作為鄰國的韓國頗感不安。

以經濟為例，正如中國駐韓大使戴兵所說，韓企仍想着在中國「掙快錢、撈熱錢」，這種情況已不復存在。相反，中國產業迅速發展，廉價產品湧入韓國，令韓企感到壓力。

文章表示，中國已取代日本成為韓國人最不信任的鄰國，年輕人對中國負面看法尤為強烈，而尹錫悅執政期間對美日「一邊倒」，更加大國內的反中情緒。去年12月，尹錫悅宣布實施戒嚴令後，其支持者開始示威，部分矛頭直指中國。

李在明6月上台之後，韓國的反中示威規模持續擴大，甚至針對中國遊客，中國駐韓大使館為此向韓方提出交涉。

此外，上週在北京舉行的中韓知名人士論壇上，中國前駐韓大使邢海明呼籲南韓政府管制該國的反中極右勢力，有韓媒表示，中國官員對此直接要求「管制」，尚屬首次。

中韓近日還發生另一場小風波，訪問美國的南韓外交部長趙顯接受華盛頓郵報專訪時，指南韓面臨「中國給鄰國造成一些困擾」的問題，聲稱要警惕中國的崛起及挑戰，這番談話引發中方不滿。

除了在政治上，中韓在歷史、文化方面也有爭議。

文章表示，高句麗、渤海國的領土曾經橫跨遼東與朝鮮半島，在一些韓國人心中，這是其文化先祖，但中方認為這只是中國東北古代民族建立的王國；中共吉林省委書記黃強7月19日視察該省近現代史展覽籌備工作時強調，「要理直氣壯講清楚扶餘國、高句麗、渤海國的歷史」。

南韓 反中

