美印因關稅緊張之際…印媒：莫迪月底暌違7年訪陸 出席上合峰會

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
莫迪傳8月底訪中。圖為去年10月，大陸國家主席習近平（右）與莫迪在俄羅斯舉行的金磚峰會期間見面。路透
莫迪傳8月底訪中。圖為去年10月，大陸國家主席習近平（右）與莫迪在俄羅斯舉行的金磚峰會期間見面。路透

美國總統川普宣布對印度加徵關稅擴大至50%，美國與印度矛盾激化之際，印媒6日報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）將於8月31日將訪中，出席上海合作組織（上合組織）峰會。若赴陸，這將是莫迪時隔7年多再次訪陸。

印媒《今日印度》及當地電視台報導，莫迪將出席8月31日至9月1日舉行的上合峰會。該峰會在天津舉行。路透稍後也引述消息人士指，莫迪將訪陸參加峰會。莫迪上次訪陸，是2018年6月在青島出席上合峰會。

截至目前，中印官方尚未公布正式訊息。不過印度政府消息人士稱，官方正籌備莫迪訪陸行程。大陸國家主席習近平將主持這場峰會，俄羅斯總統普亭也將與會。

消息人士稱，印度官方一旦確定莫迪訪陸行程，大陸外長王毅將赴新德里討論習近平、莫迪會晤議程。王毅預計也將與印度國家安全顧問多瓦爾，就邊境議題舉行會談。

中國大陸與印度關係長期有邊境爭議，雙方士兵2020年曾於邊境爆發衝突，關係緊張，至2024年10月，印度與中國大陸外交部門先後表示，已就邊界問題達成協議。

川普於6日簽署行政命令，以印度「以直接或間接方式進口俄羅斯石油」為由，對印度輸美產品徵收額外的25％關稅。意味美國對印度的關稅由原先的25%上升至50%。美印關係因貿易爭端、俄羅斯，印巴衝突等過程持續變差，川普公開猛烈抨擊印度加劇此一僵局，外界認為，這有可能破壞川普與莫迪此前建立的關係。

印度 莫迪 川普 上海

