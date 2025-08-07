以飛虎隊宣揚中美友誼 港媒：陸邀陳納德後人9月出席抗戰紀念活動

港媒消息指出，大陸官方將邀請美國飛虎隊成員後裔於9月前往北京出席抗戰紀念活動。

香港《南華早報》引述消息人士報導，受邀者包括陳納德的女兒辛西婭（Cynthia Chennault），以及陳納德的1名孫女內爾（Nell Calloway）。

美國飛行教官陳納德（Claire Lee Chennault）是在1937年應約赴中國，當時他與蔣中正、宋美齡會面後，獲時為航空委員會秘書長的宋美齡任命為顧問，協助國民政府發展空軍。在1941年組建「中華民國空軍美國志願援華航空隊」，又稱「飛虎隊」，主要招募美國飛行員在二戰期間協助中國對日本作戰，其夫人是華裔美國政治家陳香梅。

大陸官方近期以飛虎隊為主題宣揚中美友好關係。3月，陸駐美使館於美國華府舉辦「紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年暨弘揚中美合作飛虎隊精神」招待會，陸駐美大使謝鋒當時致詞表示，隆重舉行紀念活動，是為了銘記歷史，傳承中美人民友好的寶貴財富；立足當下，汲取中美關係前行的智慧力量；面向未來，開創兩國和世界人民的美好明天。中美關係發展又來到新的重要節點，更需要不忘來時路、走好前行路。

去年大陸官方首次公布2,590名美國籍抗日航空英烈名錄。官媒當時也說，中美兩國人民在抗擊日本法西斯的鬥爭中同仇敵愾，結下深厚友誼。