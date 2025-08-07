快訊

難敵媒體環境！中天「同學來了」播出近5年 無預警宣布停播

又將有颱風？ 粉專：熱帶低壓底層環流小而扎實「強度接近上限」

川普100%晶片關稅政府不出面說明 蔣萬安轟：大家都還在抓瞎

美印關係緊張 莫迪時隔7年將訪問中國

中央社／ 新德里6日綜合外電報導

印度政府知情人士今天指出，總理莫迪（Narendra Modi）7年來將首度訪問中國，在印度與美國緊張關係升高之際，此舉進一步顯示印中外交關係解凍。

政府知情人士告訴路透社，莫迪將前往中國參與8月31日展開的上海合作組織（SCO）高峰會。印度外交部尚未立即回應置評請求。

就在印度與美國關係面臨多年來最嚴重危機下，莫迪預計出訪中國。美國總統川普在亞洲國家中對印度課徵的進口稅率最高，並揚言對印度購買俄羅斯石油將實施未具體說明的進一步懲罰。

莫迪將前往天津參加上海合作組織峰會，這將是他2018年6月迄今首次訪中。印度和中國2020年因在有爭議的喜馬拉雅邊界爆發軍事衝突，導致兩國關係急遽惡化。

上海合作組織成立於2001年，是一個橫跨歐亞大陸的政治、經濟與安全合作組織，成員國包括俄羅斯、中國及中亞地區國家，後來納入印度、巴基斯坦、伊朗和白俄羅斯。

莫迪和中國國家主席習近平去年10月在俄羅斯舉行的金磚國家（BRICS）峰會場邊會面後，兩國正逐漸緩慢化解阻礙雙方商業關係和旅遊發展的緊張局面。

川普已揚言要對包括印度的金磚國家成員國，加徵10%的額外關稅，因這些國家「支持反美政策」。

川普的首席特使魏科夫（Steve Witkoff）目前正在莫斯科，距離川普設定的俄羅斯達成烏克蘭和平協議最後期限還剩兩天，否則俄羅斯將面臨新制裁。

根據不願具名的政府消息人士，在川普施壓印度停止購買俄羅斯原油後，印度國安顧問多瓦爾（AjitDoval）目前也在俄羅斯進行訪問，預計將就採購俄羅斯石油一事進行討論。

多瓦爾很可能會討論印度與俄羅斯的國防合作，包括加快俄羅斯對印度出口的S400防空系統進度，以及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）訪問印度的可能性。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）幾週後也將出訪俄羅斯。

印度 川普 莫迪

延伸閱讀

川普祭半導體關稅100% 台積電美國設廠獲豁免、大摩喊目標價1,388元

川普亂喊？台積電投資1650變2000億美元…網：「四捨五入」數字都隨他喊

川普半導體關稅出爐 公股投顧董座：投資人不會亂殺台積電了

美媒：川普和普亭計畫最快下周會面 商討俄烏議題

相關新聞

美印因關稅緊張之際…印媒：莫迪月底暌違7年訪陸 出席上合峰會

美國總統川普宣布對印度加徵關稅擴大至50%，美國與印度矛盾激化之際，印媒6日報導，印度總理莫迪（Narendra Mod...

為抗戰紀念活動？北京8月9日起對天安門周邊「分時分段」交管、禁無人機

北京市公安局公安交通管理局6日發布通告，為保障「專項活動」安全順利，決定於9日至活動結束期間，對天安門地區及相關道路分時...

以飛虎隊宣揚中美友誼 港媒：陸邀陳納德後人9月出席抗戰紀念活動

港媒消息指出，大陸官方將邀請美國飛虎隊成員後裔於9月前往北京出席抗戰紀念活動。

主管報告不超過1小時！陸官方整治「形式主義」要減輕基層負擔

大陸官僚形式主義長期影響社會治理工作效率，官方近期下發文件，表示要「整治形式主義」、為基層減輕負擔，提出嚴控文件和會議數...

「十五五」規畫 學者預估依舊重科技

川普關稅戰震動全球，中國大陸受到的衝擊、影響備受關注，尤其大陸經濟當前遭遇重大挑戰。專家學者認為，大陸經濟問題恐非周期性...

中俄動作頻頻 軍演後又有聯合巡航

中俄軍事合作持續緊密，在近日中俄「海上聯合–二○二五」聯合演習結束後，據中共軍方發布訊息，參演艦艇編隊自昨日起轉入「海上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。