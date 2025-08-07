美印關係緊張 莫迪時隔7年將訪問中國

印度政府知情人士今天指出，總理莫迪（Narendra Modi）7年來將首度訪問中國，在印度與美國緊張關係升高之際，此舉進一步顯示印中外交關係解凍。

政府知情人士告訴路透社，莫迪將前往中國參與8月31日展開的上海合作組織（SCO）高峰會。印度外交部尚未立即回應置評請求。

就在印度與美國關係面臨多年來最嚴重危機下，莫迪預計出訪中國。美國總統川普在亞洲國家中對印度課徵的進口稅率最高，並揚言對印度購買俄羅斯石油將實施未具體說明的進一步懲罰。

莫迪將前往天津參加上海合作組織峰會，這將是他2018年6月迄今首次訪中。印度和中國2020年因在有爭議的喜馬拉雅邊界爆發軍事衝突，導致兩國關係急遽惡化。

上海合作組織成立於2001年，是一個橫跨歐亞大陸的政治、經濟與安全合作組織，成員國包括俄羅斯、中國及中亞地區國家，後來納入印度、巴基斯坦、伊朗和白俄羅斯。

莫迪和中國國家主席習近平去年10月在俄羅斯舉行的金磚國家（BRICS）峰會場邊會面後，兩國正逐漸緩慢化解阻礙雙方商業關係和旅遊發展的緊張局面。

川普已揚言要對包括印度的金磚國家成員國，加徵10%的額外關稅，因這些國家「支持反美政策」。

川普的首席特使魏科夫（Steve Witkoff）目前正在莫斯科，距離川普設定的俄羅斯達成烏克蘭和平協議最後期限還剩兩天，否則俄羅斯將面臨新制裁。

根據不願具名的政府消息人士，在川普施壓印度停止購買俄羅斯原油後，印度國安顧問多瓦爾（AjitDoval）目前也在俄羅斯進行訪問，預計將就採購俄羅斯石油一事進行討論。

多瓦爾很可能會討論印度與俄羅斯的國防合作，包括加快俄羅斯對印度出口的S400防空系統進度，以及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）訪問印度的可能性。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）幾週後也將出訪俄羅斯。