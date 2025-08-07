主管報告不超過1小時！陸官方整治「形式主義」要減輕基層負擔

大陸官僚形式主義長期影響社會治理工作效率，官方近期下發文件，表示要「整治形式主義」、為基層減輕負擔，提出嚴控文件和會議數量、對上級精神不刻意搞開會傳達不過夜、不向縣級以下單位借調幹部、不得強制推廣下載使用政務應用程序（App）等要求。為基層減負外，也冀望去除形式主義對推進重點工作的阻礙。

新華社報導，中共中央辦公廳、大陸國務院辦公廳6日印發《整治形式主義為基層減負若干規定》，該通知指出，形式主義、官僚主義是頑瘴痼疾，必須下大力氣堅決糾治。基層是貫徹落實中共中央決策部署的「最後一公里」，不能被形式主義、官僚主義束縛手腳。

通知提及，地方和部門發文嚴格實行計劃管理、總量管控和發文立項制度，年度實際發文數量一般只減不增；除部署綜合性工作外，地方和部門文件一般不超過5,000字，部署專項工作或者具體任務的文件一般不超過4,000字。

規定也對開會做出相關規定，本系統本領域綜合性工作會議，原則上每年不超過1次，嚴控參會人員範圍、層級，只安排與會議主題密切相關的單位參加，不搞層層陪會；地方黨政主要負責同志同時參加的會議一般不同時講話，主要負責同志講話或者會議主報告不超過1小時。

此外，規定針對督查檢查做出規範，包括上級部門到地方督查檢查考核調研，不得動輒要求見主要負責同志，不得頻繁要求基層填表格報材料；不得將獲得領導同志批示以及在刊物和媒體刊發文章信息、經驗做法等作為督查檢查考核內容；不把是否開會發文、拍照留痕、製作學習筆記等作為評判工作優劣的標準。

規定還規範了政務移動互聯網應用程序管理，除安保、應急等特殊場景規定外，其他各類政務應用程序不得設置打卡簽到、積分排名、統計在線時長等強制性功能。同時針對規範明晰基層權責、規範創建示範和達標活動做了要求。

近年，中共中央持續整治形式主義，今年4月還提出相關形式主義案例，包括反對地方進行「面子工程」、地方項目集中開工與簽約盲目攀比，並提供不實數據等等。