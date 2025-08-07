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福州海青薈釋2千職缺 吸台教師、教練

聯合報／ 特派記者陳宥菘／福州報導
第十三屆福州海青薈發布兩千多個面向台青的職缺。記者陳宥菘／攝影
第十三屆福州海青薈發布兩千多個面向台青的職缺。記者陳宥菘／攝影

第十三屆福州海青薈主場活動昨舉行，超過一千三百名台青和嘉賓受邀，為吸引台青，福州發布面向台青的兩千多個職缺，和支持建設「海峽青年發展型城市」第二批十條措施，期待吸引台灣棒、壘球教練與裁判、台青教師、台籍律師等赴陸就業，也鼓勵台青到福州做直播。

海青薈是由福州年度對台青年交流活動海峽青年節升格而來，「連心匯」即原來的海青節峰會，本屆以「傳承中華文化，賡續血脈親情」為主題，階段活動包含第九屆兩岸大學生領袖營等二十五項，並發布兩千多個面向台青的職缺。

昨海青薈主場活動「海峽青年連心匯」舉行，福州市委書記郭寧寧表示，今年邀請超過一千三百名台灣青年和嘉賓參訪交流，其中，首次參加海青薈活動的新面孔超過八成，首次來到大陸的台灣青年超過五成。

郭寧寧宣布，福州致力於建設「海峽青年發展型城市」，在去年海青節發布首批十條政策後，今年海青薈再推出第二批十條支措施，包括鼓勵支持台青來榕（福州）創業、推出「海融榕」人工智慧服務平台、福州市台青創業扶搖計畫、支持台灣青年人才申報衛生健康科研項目。

以及，支持台灣棒、壘球教練與裁判，和鼓勵符合條件的台青教師、台灣居民青年律師來福州；還有，向台青發放「海青新福卡」，享受公共交通和景區門票優惠，設立「兩岸婚姻家庭服務驛站」，鼓勵台青創辦直播相關企業等。

大陸國台辦副主任趙世通是上任後首次出席出席海青薈。他說，兩岸青年要把握歷史大勢，共創中華民族美好未來，無論外部環境如何變化，大陸都會堅定走好自己的路，辦好自己的事。

國民黨中常委、青工總會總會長鄭任宗作為台方出席代表說，在未來的大好形勢下，兩岸青年更應該加強交流以及合作，可以不只在經濟上、文化上等各領域攜手共進，共同推動兩岸繁榮與發展。

台灣 棒球 教練 教師 律師 年輕人 兩岸關係 不適任教師

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