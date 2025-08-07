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中俄動作頻頻 軍演後又有聯合巡航

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

中俄軍事合作持續緊密，在近日中俄「海上聯合–二○二五」聯合演習結束後，據中共軍方發布訊息，參演艦艇編隊自昨日起轉入「海上聯合巡航」階段，地點為太平洋相關海域，這是中俄第六次海上聯合巡航。中方專家稱，此舉有助於遏制潛在安全威脅。

據解放軍報，五日下午，參加「海上聯合–二○二五」聯合演習的中俄艦艇編隊，按計劃完成全部海上課目演練，於六日起轉入海上聯合巡航。

報導稱，中俄艦艇編隊早前於三日抵達海參威附近海域，開始為期三天的海上演練，課目「貼近實戰」，包括聯合機動、聯合防空、聯合反艦等，並組織實際使用武器訓練。

上述聯合演習於一日開幕，五日結束，前兩日為聯合籌劃階段，後三日海上課目演練，共軍海軍派出導彈驅逐艦紹興艦、烏魯木齊艦，綜合補給艦千島湖艦，綜合救援船西湖船等。

大陸國防部發言人張曉剛早前宣布該演練時，強調這是兩軍年度合作計劃內安排，不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。

不過，中共黨媒也引述軍事專家張軍社，對聯合海上巡的航分析稱，中俄巡航常態化展示兩國海軍實力，也表明兩國海軍維護地區和平與穩定的堅定決心，有助遏制潛在安全威脅。

中俄海上聯合演習自二○一二年來已經舉辦十次，均受日韓等東北亞區域國家高度關注，而此次赴太平洋相關海域的海上聯合巡航為第六次。

海軍 軍演 俄羅斯

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