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APEC將至 南韓9/29開放陸團客免簽

聯合報／ 特派記者陳宥菘／福州報導
亞太經合會（APEC）峰會擬於十月底在南韓慶州舉行前，中韓關係出現微妙變化，韓方推出讓大陸團客臨時免簽政策。圖為遊客在慶州佛國寺遊覽。（新華社）
亞太經合會（APEC）峰會擬於十月底在南韓慶州舉行前，中韓關係出現微妙變化，韓方推出讓大陸團客臨時免簽政策。圖為遊客在慶州佛國寺遊覽。（新華社）

中韓關係出現喜訊，南韓政府昨拍板，今年九月廿九日起對大陸團體遊客實行臨時免簽，政策試行期持續至明年六月卅日。大陸駐韓大使戴兵昨表示歡迎，認為互為近鄰的兩國民眾常往來，有助於增進瞭解、深化友誼。

綜合大陸央視、韓聯社報導，南韓國務總理金民錫昨主持召開「提振旅遊業政策工作組」會議後，宣布上述決定。南韓政府表示，此次免簽政策實施後，預計將進一步激發遊客訪韓需求，從而帶動地方經濟，實質性刺激內需。

這項政策的實行日期正值大陸「十一」長假前夕，正好是大陸民眾出境旅遊的旺季。此外，時間點也落在亞太經濟合作（ＡＰＥＣ）峰會十月底在慶州開幕之前，據稱南韓總統李在明已邀請大陸國家主席習近平出席峰會。

韓媒三月曾報導，為促進旅遊業復甦，南韓政府計畫於今年第三季對大陸團客實施免簽政策，據韓國銀行（南韓央行）估算，每增加一百萬名陸客團客，將帶動南韓經濟增長率提升○點○八個百分點。此前還有南韓官員透露，政府也在研究將免簽範圍從團客擴大到個人遊客的中長期方案。

陸媒稱，大陸曾是南韓旅遊業最大客源國。二○一七年，赴韓的大陸遊客從二○一六年的超八百萬人次驟減至四百多萬人次，二○一九年回升至約六百萬人次。去年大陸訪韓遊客人數約四六○萬人。

戴兵昨在社交媒體上表示，這對訪韓的大陸遊客來說是個好消息。他提到，大陸自去年十一月起已對南韓試行單方面免簽，數據顯示此後中韓人員往來快速增長。中韓互為近鄰，兩國民眾常來常往，有助於增進瞭解、深化友誼。

據大陸央視新聞，上述免簽新政發布後半小時內，大陸旅遊平台去哪兒網以南韓首爾為目的地的搜尋量，瞬間增加七成，最高達一點二倍，以上海到首爾的機票搜索量最高。報導稱，陸客赴韓旅遊熱度預計下半年將一路走高。

不過，在韓方公告這項友好政策前，南韓新任外交部長趙顯在華盛頓郵報三日刊登的專訪中指出，南韓警惕大陸的崛起及挑戰，南韓政府的立場是與大陸維持良好關係，同時與美日合作確保國際秩序不受大陸威脅。隨言論發酵，南韓總統辦公室後續解釋稱，趙顯的言論意在強調，儘管韓中在部分問題上存在分歧，但南韓仍將繼續推動雙邊關係造福兩國民眾。

南韓 出國旅遊

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