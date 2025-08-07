「十五五」規畫 學者預估依舊重科技

川普關稅戰震動全球，中國大陸受到的衝擊、影響備受關注，尤其大陸經濟當前遭遇重大挑戰。專家學者認為，大陸經濟問題恐非周期性，而是體制性改革，在強調應對美國科技圍堵下，預計「十五五」規畫（指2026至2030年大陸經濟發展計畫）依舊重科技，雖然大陸經濟短期面對挑戰，但不能忽視其在科技上的投入。

中華經濟研究院、中共研究雜誌社等單位5日在台北舉辦「川普2.0新情勢下的中國經濟發展戰略論壇」，會中聚集大陸經濟研究專家討論川普關稅戰下，大陸經濟狀況與台灣的因應。

東華大學榮譽教授高長指，儘管大陸推出許多政策促投資、消費，但從上半年數據來看沒有效果，因為跟去年數值相較並未增長。特別在有效需求不足，關稅戰導致出口前景不確定下，可能會不擇手段促外銷，這將在國際市場產生很大問題。不過，大陸短期經濟面臨極大困境，有待努力突破，但在高科技中長期發展投入，未來仍要關注。

從台灣角度，高長提醒，要了解大陸崛起，才有辦法因應。他說，台灣要特別注意兩岸產業競爭問題：一方面會展現在進口替代，一方面會因產能過剩造成惡性競爭。

中華經濟研究院中國經濟研究所副所長吳佳勳表示，自2022年大陸對疫情採封控措施以來，對經濟打擊目前都未有恢復跡象，包括消費信心、地方債務、房地產開發投資狀況都未恢復。即將到來的十五五規畫，也會面臨外部出口高關稅，內部則仍有內需不振問題。

對於十五五規畫，吳佳勳整理過去每階段五年的規畫中發現，科技發展重視程度愈來愈高，十五五規畫是否持續重視科技值得關注。不過，她注意到7月30日中共政治局會議花了許多篇幅在民生、制度改革問題上，似乎把政策轉向內部，先解決內部問題。她也關注未來十五五規畫也有可能增加民生方面內容。

不過，高長認為，中共政治局討論針對短期、當前問題，而十五五規畫是長期，因此他認為十五五規畫仍重科技，且民生應不會在十五五規畫成為重點。

中華經濟研究院中國經濟研究所所長劉孟俊表示，中國大陸經濟成長從高速轉到中低速，有內部治理跟制度挑戰，體現在幾方面：一是開始談以人為本的經濟戰略轉向；二是政府債務問題與金融穩定；三是科技戰略與創新挑戰，而科技創新效益能否產生是問題；四是綠色轉型政策體制，這牽涉到中央、地方利益如何協調。

劉孟俊稱，中國大陸經濟趨勢不僅是周期性波動，而是成長模式走向瓶頸。雖然中國式現代化有三大戰略主軸，包含內需拉動、人本城鎮化、高品質發展（新質生產力）等，但「制度要進行創新」，才是最大的挑戰。