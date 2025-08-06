賴總統稱台灣是民主防線最前緣 陸批：背叛祖國必遭歷史審判

賴總統5日在「凱達格蘭論壇」開幕式發表英文談話，強調台灣站在威權主義威脅的第一線，也是全球民主防線的最前緣，並提及大陸挑戰國際秩序、台灣會深化與其他民主國家夥伴關係，對此大陸國台辦發言人朱鳳蓮6日晚間回應，批評賴清德「以民主為幌子招搖撞騙，兜售台獨分裂謬論」，更警告「背叛祖國，必遭歷史審判」。

朱鳳蓮6日晚間以答記者問表示，賴清德在講話中頑固堅持台獨分裂立場和「倚外謀獨」、「以武謀獨」錯誤路線，渲染所謂「大陸威脅」，鼓吹「民主對抗威權」虛假敘事，再次暴露其「和平破壞者」、「戰爭販賣者」、「麻煩製造者」的真面目。

她歷數賴清德上任一年多來5項作為，包含在島內（此指台灣內部）大搞「綠色恐怖」，打壓迫害支持兩岸關係發展的人士和組織；強推兩岸「脫鉤斷鏈」，阻限交流交往;以「民主」為幌子招搖撞騙，兜售「台獨分裂謬論」；不斷增加軍事預算，大搞「全民皆兵」，不惜將台灣民眾綁上台獨戰車，不斷升高台海緊張局勢，妄圖「以武謀獨」；罔顧島內經濟民生、無底線輸誠「賣台」，損害台灣利益、削弱台灣經濟，朱鳳蓮強調「其所作所為嚴重違背島內主流民意，被廣大台灣同胞所唾棄」。

朱鳳蓮最後指出，當前台海形勢緊張的根源在於賴清德當局和台獨勢力勾連外部勢力不斷進行「謀獨挑釁」。她表示，「正告賴清德當局，數典忘祖，沒有好下場；背叛祖國，必遭歷史審判；台獨分裂必將自取滅亡。「祖國必然統一大勢滾滾向前任何人任何勢力都無法阻擋，所有居心叵測的伎倆都註定失敗」。