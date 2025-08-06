「支持維權」巴西遭川普課高關稅 王毅：抵制霸凌行徑

大陸外交部長王毅不點名批評美國對巴西徵高額關稅，說把關稅當作武器打壓各國的行為不得人心，不可持續；中國支持巴西維護自身權益，抵制濫施關稅的霸凌行徑。

中國外交部星期三（8月6日）在網站公佈，王毅當日應約，與巴西總統首席特別顧問阿莫林通電話。

王毅在通話中表示，中巴作為東西半球最大的發展中國家，始終相互支持，密切協作。中國堅定支持巴方捍衛國家主權和民族尊嚴，反對外部對巴西內政的無理干涉。

王毅還說，中國也堅定支持巴西維護自身發展權益，抵制濫施關稅的霸凌行徑，並稱「把關稅當作武器打壓各國，違反聯合國憲章，破壞世貿規則，不得人心，不可持續」。

美國總統川普7月30日宣佈，自8月初起對巴西實施高達50%的關稅。不過多項主要出口品項如橙汁、飛機、石油、礦產與化學品等被豁免，僅部分商品如咖啡受到影響。

此外，川普對巴西前總統博索納羅遭審判一事不滿，並要求巴西停止對博索納羅的起訴；他7月曾致信巴西總統盧拉，威脅若不終止對博索納羅的法律行動，將提高關稅。

他宣佈50%的高額關稅時，一併指控巴西政府「嚴重侵犯人權，破壞法治」。

阿莫林在與王毅的通話中表示，盧拉總統和習近平主席保持友好交往，彰顯巴中命運共同體的重要性。

阿莫林指出，美國對巴加徵高額關稅，破壞正常經貿關係，干涉巴內政，巴方堅決反對，感謝中方對巴方予以堅定支持。巴方願和中方推動金磚機制完善發展，加強全球南方團結自強，維護國際公平正義。