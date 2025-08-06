南韓9月29日起對大陸旅遊團客試行免簽 陸網搜尋赴韓遊瞬增7成

南韓政府將從9月29日起面向中國大陸團體遊客試行免簽入境政策，持續至明年6月30日。韓聯社報導，南韓國務總理金民錫，6日在中央政府首爾辦公樓主持召開提振旅遊業政策工作組會議，作出上述決定。

南韓政府稱，在旅遊市場快速復甦的情況下，此舉有望帶動潛在訪韓旅遊需求增長，有助於活絡地方經濟和刺激內需。

央視指，目前南韓對大陸公民的免簽政策僅僅適用於特定條件，比如濟州島旅遊、過境免簽、青少年修學旅行團等。以濟州島為例，大陸公民前往濟州島旅遊，只要持有有效期超過6個月的有效護照，且以旅遊觀光為目的，停留時間不超過30天，就可以免簽入境，無須提前辦理簽證，而普通個人遊客赴韓其它地方旅遊，仍須提前申請簽證。

第一財經報導，旅遊平台「去哪兒」指數資料顯示，相關消息發布後的半小時內，「去哪兒」平台以首爾為目的地的搜尋量瞬間增長7成，最高達到1.2倍。其中，上海到首爾的機票搜尋量最高，平均含稅價格519元（人民幣，單位下同）。 報導指，從今年暑假的國際機票和飯店預訂量來看，南韓一直位居最受陸客歡迎前三大目的地。團體免簽政策加持後，赴韓遊熱度有望在下半年一路走高。

另外，南韓外長趙顯日前呼籲警惕中國崛起和挑戰，該言論引發中方反彈後，南韓總統辦公室解釋，趙顯的言論意在強調，儘管韓中在部分問題上存在分歧，但南韓仍將繼續推動雙邊關係、造福兩國民眾。

據韓聯社報導，趙顯在《華盛頓郵報》3日刊登的專訪中說，南韓警惕中國的崛起和挑戰，與美國和日本合作確保國際秩序不受中國威脅，同時也認識到與北京保持良好關係的必要性。他還說這是南韓政府的立場。

陸駐韓使館就趙顯上述言論表示，目前中國與所有周邊國家關係良好，絕大多數國家也將加強與中國的友好合作作為外交優先方向。

陸駐韓使館稱，自南韓新政府成立以來，中韓雙方積極互動，雙邊關係取得良好開局。中方願同韓方一道，穩步落實兩國元首達成的重要共識，致力於將中韓戰略合作伙伴關係提升至更高水平。

南韓總統辦公室5日表示，趙顯的發言意在強調，儘管韓中在個別議題存在意見分歧，韓方仍將繼續努力推動韓中關係惠及兩國民眾，並為實現地區穩定與繁榮作貢獻。同時，南韓在鞏固韓美同盟的基礎上，推動與中國的關係發展，並指趙顯強調與中方保持溝通的重要。