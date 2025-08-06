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陸反腐「前三重點」！逾10名大陸能源領域官員 7月以來接連被查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家管網集團西部管道有限責任公司原黨委委員、紀委書記唐伏平，涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。圖／中共中央紀委國家監委網站
大陸國家管網集團西部管道有限責任公司原黨委委員、紀委書記唐伏平，涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。圖／中共中央紀委國家監委網站

中共高層連續2年將能源列入反腐前三大重點領域（包含金融、國企、能源等領域），陸媒稱，7月以來能源領域已有超過10名官員被查，多人是退休後被查，包括1名中管幹部。

中共中央紀委國家監委網站4日通報，中國國家管網集團西部管道有限責任公司原黨委委員、紀委書記唐伏平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

另據《中國新聞週刊》，中國國家管網集團全稱是國家石油天然氣管網集團有限公司，主要從事油氣幹線管網及儲氣調峰等基礎設施的投資建設和運營，負責中國油氣管網運行調度等方面工作。

唐伏平在能源領域工作多年，曾任新疆油田公司採氣一廠廠長，新疆油田公司總經理助理、準東採油廠廠長，國家管網集團西部管道有限責任公司黨委委員、紀委書記等職。

報導稱，包括唐伏平在內，7月以來能源領域已有十餘名官員被查，多人是退休後被查，其中包括中管幹部、原中國中化集團有限公司副總經理馮志斌。

報導指出，近期被查官員中，石油、化工等能源領域被查處人員比較集中，包括唐伏平、中國海洋石油集團原總經理助理董孝利、中海油物裝採購中心副總經理趙懷崗、中國石油寰球工程公司原黨委副書記黃勇華、中國石油工程建設有限公司原副總經理王春明、中國化工資產管理有限公司原高級副總裁張翼飛。

履歷顯示，上述被查官員有兩大特點，一是多人在能源領域工作多年，二是多人退休後或離開原單位多年後被查。

能源領域是中共近年反腐的重點領域。去年的中共20屆中央紀委3次全會與今年的20屆中央紀委4次全會，均明確提到「抓好能源等領域整治工作」。

中央紀委國家監委網站曾發文稱：「石油、煤炭等能源行業因關係國計民生，其主要業務為國家所壟斷。但相對集中的能源審批權和國有企業的壟斷經營權，很容易成為想要進入或涉足能源行業的企業或個人公關的對象，導致能源領域成為權力尋租的重災區。」

中國廉政法制研究會常務理事、華東政法大學紀檢監察學院教授魏昌東認為，石油、化工等能源領域是國家基礎性、支柱性產業，1個多月內能源領域官員密集被查，表明相關部門在該領域加強反腐，成效比較顯著。

多人 中共

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