快訊

開箱文／insta360 X5全景相機超好玩 實測8種玩法變進擊的巨人

樂天桃猿伙食被爆有「蒼蠅活蛆」 球團回應：加強食安

美對台政策嚴重倒退！美國防前官員：川普重建威信 需承諾保衛台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

陸國安部：境外間諜竊取人臉辨識、虹膜、指紋數據 開展竊密活動

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國安部稱，有公開案例顯示，境外間諜情報機關通過非法竊取重點目標對象面容資訊數據，偽造後用以開展竊密活動，危害國安。圖／上觀新聞
大陸國安部稱，有公開案例顯示，境外間諜情報機關通過非法竊取重點目標對象面容資訊數據，偽造後用以開展竊密活動，危害國安。圖／上觀新聞

大陸國安部6日發文表示，有公開案例顯示，境外間諜情報機關透過非法竊取重點目標對象面容資訊數據，偽造後用以獲取資訊，甚至進一步滲透至目標對象工作的涉密敏感場所，開展竊密活動，危害國家安全。

據央視新聞，大陸國家安全部6日發布安全提示文章稱，面容作為人體最顯著的外在特徵之一，包含豐富且相對穩定的信息點，例如五官的精確位置、形狀和大小比例，以及面部骨骼輪廓、皮膚紋理、皺紋走向等獨特細節。

指紋識別久經實踐檢驗，已成為身份特徵識別領域的基石技術。有案例顯示，境外某企業將指紋支付系統直連公司數據庫，後因缺乏有效管理，導致駭客多次攻破系統，竊取資訊，造成嚴重失洩密後果。

同時，虹膜是環繞瞳孔、介於瞳孔和眼白之間的彩色環狀區域，表面布滿斑點、細絲、冠狀結構、條紋和隱窩等複雜紋理細節，特徵高度穩定且難以複製，應用於安防度高的重點領域，往往受不法分子重點關注，可能被「巧立名目」蒐集竊取。有公開案例顯示，某境外公司以發放加密貨幣代幣為噱頭，在世界範圍內掃描蒐集用戶虹膜資訊，並將數據源轉移，給個資安全，甚至國家安全帶來威脅。

文章稱，必須嚴格法律規範。大陸《數據安全法》、《網路安全法》、《個人信息保護法》、《網絡數據安全管理條例》、《人臉識別技術應用安全管理辦法》等法律法規和部門規章相繼公布，以維護網路數據安全。公民和組織應嚴格遵守法律法規，確實提升生物特徵資訊保護水準。

同時，日常生活中應倡導「最小必要」原則，謹慎提供生物特徵資訊，涉及使用人臉、指紋、虹膜等生物識別技術時，公民可要求採集人員或服務提供者明確告知數據的存儲、處理及目的，並詳細詢問其相關隱私政策，警惕過度採集。

特徵 法律 虹膜

延伸閱讀

台灣科技大廠「內鬼案」層出不窮 台積電還不止一次

陸國安部：警惕AI「數據投毒」 防範針對中國的數據汙染

新莊箱屍案謎團未解 涉案29歲兒偵訊不答…只等法醫「讓屍體說話」

戰場秘密客：德國研發「間諜蟑螂」，俄烏戰爭催動國防科技加速創新

相關新聞

陸官媒披露最新無人化作戰模式 「機器狼」分工射擊畫面引熱議

近期在大陸央視總台熱播的《攻堅—矢志強軍向一流》，披露中共解放軍最新無人化作戰模式，其中，可以實現協同作戰的無人機「蜂群...

陸國安部：境外間諜竊取人臉辨識、虹膜、指紋數據 開展竊密活動

大陸國安部6日發文表示，有公開案例顯示，境外間諜情報機關透過非法竊取重點目標對象面容資訊數據，偽造後用以獲取資訊，甚至進...

美指控2名大陸公民 非法出口輝達AI晶片至中國

美國司法部5日披露，2名居住在加州的中國大陸公民，因涉嫌違反美國出口管制規定，向中國大陸出口價值數千萬美元的輝達高端人工...

陸反腐「前三重點」！逾10名大陸能源領域官員 7月以來接連被查

中共高層連續2年將能源列入反腐前三大重點領域（包含金融、國企、能源等領域），陸媒稱，7月以來能源領域已有超過10名官員被...

估從內蒙返京 港媒：張延昆料任大陸全國政協常務副秘書長

中共元老任建新誕辰100周年座談會5日在北京舉行，大陸全國政協主席王滬寧出席。央視新聞聯播畫面顯示，內蒙古自治區政協主席...

春哥侃陸／少林寺方丈釋永信遭查「三政治疑點」浮水面

身任中國佛教協會副主席的少林寺住持釋永信，絕無金剛不壞之身，其遭官方調查的消息被公開一周以來，不僅牽出一堆藝人、電視台女主持、不明身分的女人等等，在金錢與女人之外，圍繞他跌落塵世的三大疑雲，都跟政治有關。 聯合報資深香港特派員李春，為讀者一一細說釋永信被抓，牽涉怎樣的政治事件、政治野心、及政治靠山。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。