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陸官媒披露最新無人化作戰模式 「機器狼」分工射擊畫面引熱議
近期在大陸央視總台熱播的《攻堅—矢志強軍向一流》，披露中共解放軍最新無人化作戰模式，其中，可以實現協同作戰的無人機「蜂群」和「機器狼群」引人矚目，可集群作戰的「機器狼」不僅可以背負20公斤的作戰物資，還能搭配步槍和機槍準確射擊目標。
據香港文匯網，在去年的第15屆中國航展，「機器狼」首次公開亮相。所謂「機器狼群」無人作戰系統，是由中國兵器裝備集團有限公司研發，在四足機器人平台上可以加裝不同設備，並藉助集群作戰概念，讓四足機器人能夠像真正的狼群一樣，實現相互分工配合；在充滿危險的戰場環境中，機器狼可以代替士兵和軍犬，減少戰鬥傷亡，分工明確。
報導稱，在「機器狼群」裡，成員們分工明確、各司其職。分隊中最前方的「頭狼」，是偵察探測「機器狼」，負責蒐集目標資訊，並回傳偵察圖像；狼群裡的「射手」，由精準打擊「機器狼」擔任，它的身上可以掛載步槍，及其它不同打擊載荷，對目標發起精確打擊。
此外，還有必不可少的「輔助」，即綜合保障「機器狼」，它能夠自動跟隨，一次運載20公斤左右的物資和彈藥，在實際作戰當中，這樣的「機器狼」作戰分隊，能在複雜地形，配合戰士作戰。
相較於人們熟悉的「機器狗」，「機器狼」在偵察能力、打擊能力、保障處置等各方面都有提升。而且，「機器狼」擁有多激光雷達與環視相機，可實現360度全方位細節感知，並且適應多種地形，實現百米精確打擊。透過智能無人集群的作戰方式，可以有效解決在城市市區，山地高原等複雜場景中，通訊能力差、突擊能力弱等問題。為特戰分隊、步兵分隊提供集群式的綜合作戰手段。
此外，搭載機械臂的「機器狼」，能完成自動鎖定目標並抓取的任務，可用於消防、救災等領域。
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