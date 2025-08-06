美指控2名大陸公民 非法出口輝達AI晶片至中國

美國司法部5日披露，2名居住在加州的中國大陸公民，因涉嫌違反美國出口管制規定，向中國大陸出口價值數千萬美元的輝達高端人工智能（AI）晶片，而被逮捕及起訴。

綜合彭博、路透報導，美國司法部提供的刑事起訴書顯示，現年28歲的耿川（Chuan Geng，音譯）和楊時薇（Shiwei Yang，音譯）在未獲得美國商務部所需許可的情況下，從2022年10月至2025年7月間，將美國晶片巨頭輝達的先進晶片及其它技術出口至中國。

據起訴書，美國在2022年對中國大陸實施全面技術出口管制，並要求晶片出口須取得許可；之後不久，上述2人在加州埃爾蒙地成立了公司「ALX Solutions」。該公司被指在2023年8月至2024年7月間，從伺服器製造商超微電腦購買逾200顆輝達H100晶片，並向供應商申報客戶位於新加坡和日本。

除了H100晶片外，2人還被指非法向中國出口輝達PNY GeForce RTX 4090顯卡，這一產品同樣受美國出口許可限制。

出口記錄與商業文件顯示，ALX Solutions至少向新加坡和馬來西亞的貨運與轉運公司發出過20批貨物，但從未收到這些公司的任何付款。相反，該公司卻從陸、港多家公司收取了大量款項，包括2024年1月從1家陸企收到100萬美元。

紀錄還顯示，2024年12月，ALX Solutions曾聲稱1批GPU出貨「符合美國出口規定」，但實際上公司及2名涉事人員，均未獲得這筆交易所需的出口許可。

美國執法人員指出，他們搜查ALX Solutions辦公室，並查上述2人手機，發現2人曾討論透過馬來西亞，將受美國出口管制的晶片轉運至中國的相關通訊紀錄。

據悉，2人已於4日在洛杉磯聯邦地區法院出庭。耿川為美國永久居民，已以25萬美元保釋金獲釋；楊時薇則因簽證逾期滯留，她的拘押聽證會定於12日舉行。

輝達發表聲明稱，「這一案件表明，走私是絕不可取的」，並指公司產品主要銷往值得信賴的合作伙伴，「這些合作伙伴協助我們確保所有銷售活動均遵守美國出口管制規定。」

輝達還表示，「即便是規模較小的出口商或出貨量，也會面臨嚴格審查；一旦產品被非法轉運，將無法獲得任何服務、技術支持或更新。」