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估從內蒙返京 港媒：張延昆料任大陸全國政協常務副秘書長

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
港媒指，內蒙古自治區政協主席張延昆，可能回北京擔任大陸全國政協秘書長。圖／取自人民日報
港媒指，內蒙古自治區政協主席張延昆，可能回北京擔任大陸全國政協秘書長。圖／取自人民日報

中共元老任建新誕辰100周年座談會5日在北京舉行，大陸全國政協主席王滬寧出席。央視新聞聯播畫面顯示，內蒙古自治區政協主席張延昆出現在座談會，港媒指，不排除張可能會回返北京，將擔任大陸全國政協常務副秘書長。

港媒《星島日報》6日報導，任建新曾任中央政法委書記、第9屆大陸全國政協副主席。中央政法委書記陳文清5日在座談會講話，大陸最高人民法院院長張軍出席，大陸全國政協副主席兼秘書長王東峰主持座談會。張延昆也出現在座談會。

另外，現任大陸全國政協常務副秘書長鄒加怡，已經當選亞洲基礎設施投資銀行行長，預計於明年1月履職。

62歲的張延昆長期在北京工作，擔任過懷柔區區長、順義區區長、順義區委書記、北京市副市長、市委常委兼政法委書記、市委副書記等職，2023年擔任內蒙古政協主席。

北京 內蒙古 投資銀行

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