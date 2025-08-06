估從內蒙返京 港媒：張延昆料任大陸全國政協常務副秘書長

身任中國佛教協會副主席的少林寺住持釋永信，絕無金剛不壞之身，其遭官方調查的消息被公開一周以來，不僅牽出一堆藝人、電視台女主持、不明身分的女人等等，在金錢與女人之外，圍繞他跌落塵世的三大疑雲，都跟政治有關。 聯合報資深香港特派員李春，為讀者一一細說釋永信被抓，牽涉怎樣的政治事件、政治野心、及政治靠山。

2025-08-06 07:00