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獨／彭金隆邀10家壽險董總面談聚焦三議題 擬推費利率非長期保證新制

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陸拚生育率 公幼免費讀1年

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸官方再加碼育兒補貼。大陸國務院印發新文件，逐步推行免費學前教育，其中明確從二○二五年秋季學期起，免除公辦幼兒園學（齡）前一年在園兒童保育教育費。

專家認為，此舉有助減輕家庭負擔、提升育兒意願，亦被視為當局應對人口結構挑戰的一環。

上月底，大陸才公布一套實施方案，將向民眾以現金形式發放育兒補貼，嬰幼兒在三歲以前，每年可領相當於台幣一萬五千元的津貼。

大陸國務院辦公室印發「關於逐步推行免費學前教育的意見」指出，聚焦人民所急所需所盼，逐步免除學前教育保育教育費，有效降低教育成本，提高基本公共教育服務水準。

意見明確，從二○二五年秋季學期起，免除公辦幼兒園學（齡）前一年在園兒童照顧教育費。至於在教育部門批准設立的民辦（私立）幼兒園就讀的適齡兒童，參照當地同類型公辦幼兒園免除水準，相應減免保育教育費。

民辦幼兒園保育教育費高出免除水準部分，園方可按規定向在園兒童家庭收取。對因免保育教育費導致幼兒園收入減少部分，由財政部門綜合考慮，提供補助。

中國教育科學研究院基礎教育研究所副研究員高丙成指，逐步推行免費學前教育，能減輕家庭經濟負擔和育兒壓力，提振家庭生育意願、釋放生育潛能，應對人口結構挑戰。

生育 育兒 幼兒園

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