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3個欺負1個！四川少女霸凌案 爆警民流血衝突
四川省綿陽市下轄縣級市江油七月下旬爆發一起霸凌事件，一名十四歲女孩在校外遭三名未成年女孩毆打、辱罵。霸凌者更囂張表示不怕報警，「廿分鐘就出來了」。事件曝光後，當地警方僅將三名霸凌者送專門學校矯治或批評教育，引發當地不滿，於四日下午開始聚集抗議，並與警方爆發衝突。
據港媒星島日報報導，當地警方於四日深夜開始清場，暴力抓捕抗議民眾，現場爆發流血衝突，一直持續到五日凌晨三時。
社交平台Ｘ知名帳號「李老師不是你老師」則稱，五日上午十一時半左右，江油警察還衝進一家咖啡店抓捕一名婦女，眾多市民上前施救，警察舉起警棍威脅，有市民稱自己被噴了辣椒水。另有江油市民表示，四日當天一直在現場指揮警察毆打和暴力抓捕市民的黑衣人，疑似為當地公安局副局長陳震。
一名自稱是被霸凌女孩的表姐本月二日在網上發文稱，七月廿二日女孩被騙出去。「他們（霸凌者）揚言，不出來就要去她家打她，他們把她帶進爛尾樓，對她進行霸凌後賣了她的手機。我們問過她，有沒有脫她衣服拍視頻，她太害怕選擇了隱瞞」、「妹妹昨晚跟我說，在今年初夏，這幾個女生把她堵在女廁所還霸凌過她，在學校長期霸凌孤立她，還用她的錢做美甲。」
影片中一名霸凌者還大聲說：「又不是沒進去（公安局）過，你以為我們怕你嗎？」另一名霸凌者則在旁補充說：「都進了十多次了，沒廿分鐘就出來了。」有消息稱，女孩遭霸凌，只因其父母為身障和喑啞人士。
影片傳開後，引發當地民眾高度關切。江油公安四日通報，涉案人員均已到案，已將涉案人送往專門學校進行矯治，相關人則受批評教育。網上傳出施暴者父母有背景，但江油公安否認。
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