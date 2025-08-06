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港「黑色暴雨」11小時破紀錄 航班大亂

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
香港天文台昨日發出黑色暴雨警告，這是最高等級暴雨警告信號。圖為在暴雨下，位於將軍澳的停車場淹水嚴重，工作人員進行清淤。中新社
香港天文台昨日發出黑色暴雨警告，這是最高等級暴雨警告信號。圖為在暴雨下，位於將軍澳的停車場淹水嚴重，工作人員進行清淤。中新社

黑色暴雨襲擊香港逾十一小時，累計雨量打破一四一年來紀錄。暴雨持續下香港社會運作基本停頓，還有各種奇觀，其中有台灣旅客發現港島建築物燈光「消失」，網上查問是否港島停電，引來香港網民熱烈回應。

香港天文台的暴雨警告，由黃色、紅色到黑色逐漸升級，其中黑色暴雨是最高級警告，類似颱風警告的八號球，要全港停工停課停交通。

香港天文台昨晨五時五十分發布黑色暴雨警告，這是今年來第四次發出黑雨警告，持續達十一小時，到五日傍晚五時五分改發黃色暴雨警告。暴雨期間，截至下午二時，香港天文台總部已記錄到三五五點七毫米雨量，打破一八八四年以來八月份的單日雨量最高紀錄。港島、九龍及西貢區的雨量都超過三百毫米。

香港天文台上周二發出今年首個黑雨警告，並在八天內先後發出四次，打破一九九八年有紀錄以來、一年內最多黑雨的紀錄。天文台說，受西南氣流影響，六日早晨仍有驟雨，初時雨勢有時頗大，提醒市民出門前留意最新天氣。

暴雨下香港全港停課，部分政府部門停止運作。香港機場管理局說，在惡劣天氣下，機場五日早上運作大致正常。截至早上十時半，共有六十班離港航班，及四十班抵港航班延誤。各有一班離港和抵港航班取消。

大暴雨中，香港多區出現淹水，有地方水深及膝。港府不斷接獲土石流、有人被困升降機等訊息。暴雨期間，有訪港的台灣旅客說從九龍眺望至香港島時，發現港島建築物燈光消失，在Threads詢問香港是否因暴雨而停電，引來大批網民向她澄清。因香港島基本上不會出現區域停電，對港人來說，港島大停電會是大新聞。負責供電香港島的香港電燈有限公司資料，自一九九七年起，供電可靠程度每年均維持在超過百分之九九點九九九。

香港 暴雨 航班

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