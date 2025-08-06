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陸鞏固國家認同 紀錄片「左宗棠收復新疆」偷轉彎

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

今年不只是抗戰勝利八十周年，對中共來說也是新疆自治區成立七十周年、西藏自治區成立六十周年，相關的慶典也在籌備中，而官方已經釋出將在這些少數民族聚居區進一步「鑄牢國家民族認同」的訊號。

湖南衛視四日起播出大型歷史人文紀錄片「左宗棠收復新疆」，展現晚清名臣左宗棠「抬棺出征」、捍衛一百六十餘萬平方公里國土的功績。該片由中共三省區黨委宣傳部（湖南、新疆、甘肅）以及湖南廣播影視集團出品，歷時三年，也得到中共中宣部、大陸國家廣電總局「指導」。

據港媒星島日報，北京學者梅新育分析，紀錄片開播具有現實意義，面對東突（東突厥斯坦）分裂勢力，宣示中國對新疆主權；在歷史觀上撥亂反正，在新疆及更大區域範圍內樹立對中國的國家認同。他還提到過去思想存在「誤區」，對左宗棠較少宣傳，「現在要糾正，要理直氣壯地宣傳」。

公開資料顯示，中共史觀認為太平天國是「農民起義」，因此過往特別是在文革時期，常痛斥平亂的曾國藩、左宗棠等將領是「極端反動的屠夫」、「民族敗類」，直到近年逐漸改觀。

十月是中共新疆維吾爾自治區成立七十周年，預料屆時也會有中共高層率領中央代表團前往參加紀念活動。

此外，今年九月是西藏自治區成立六十年，中共已確定將有中央代表團往賀。西藏自治區黨委書記王君正昨日在記者會上指出，慶祝活動「以鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設」為主線。他並稱，現在西藏宗教信仰自由得到充分保障，「國家意識、公民意識、法治意識」教育廣泛而深入開展，確保了西藏的宗教和睦、寺廟和諧。

自治區主席嘎瑪澤登表示，「在達賴轉世問題上，中央政府具有無可爭辯的最終決定權」。而對於藏語文被移出高考科目，他坦承有政策調整，但強調高考科目調整「不是取消藏語文課程」。

中共 新疆 西藏 自治區 紀錄片

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