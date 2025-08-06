陸擴大管制公職出境 教師、醫護也要上交護照

紐約時報報導，中國大陸官方以維護國家安全等理由，對公職人員的出國管控已擴大至級別較低的人員，一些幼兒園教師、醫生、政府承包商和國企員工也被要求上交護照。

據報導，河北省中部一所小學的王姓音樂教師說，她今年申請去馬來西亞，因為她的姐妹要去那裡留學，但校長拒絕這一請求。浙江省一名朱姓女護理師也稱，她若要出國旅行，需要經過四層審批，這些限制似乎表明，當局擔心即使是普通員工也可能攜帶敏感資訊或非法資金出逃。

事實上，大陸對部分國家工作人員的旅行限制已行之有年。自二○○三年起，高級官員或接觸國家機密的人員必須提前報備出國旅行情況。在許多城市，以「一般性出國考察、日常調研、交流學習」為目的的出國公務旅行已被禁止，公職人員即使因私人原因出國，也需要獲得批准。

當局給出的理由包括維護國家安全、打擊腐敗和削減開支，但限制的範圍正在擴大。一份地方政府通知顯示，浙江省沿海城市舟山附近六個漁村的全職官員被要求上交證件。在江西省的一個城市，一家公共衛生機構要求員工上報二○一八年以來的所有出國旅行情況。

在大陸南方一所公立小學任教語文的蒂娜，其工作合約裡有一條規定，「未經學校允許出國旅行，可能會導致解僱」。她質疑，「為什麼要把我們困在腳下這一片土地，而不是讓我們去見更多的世界？」

即便獲准出國旅行，有些單位會要求不得與任何「外方」會面，若遇到「反華勢力」，需向大陸駐外使館報告，回國後沒在一周內未交回護照，可能會導致五年內被禁止出境。

報導引述研究中國公務員制度的香港城市大學教授劉冬舒指出，許多限制很可能並非源於中央明確的指令，但隨著中央政府對中層官員的審查加強，這些中層官員或許是在試圖避免任何可能引發麻煩的源頭。

劉冬舒提到，由於中美競爭關係，大陸社會對於外國變得更敏感。她觀察，雖然普通大陸人可能會抱怨對其自由的限制，但政府僱員不太可能進行太多反抗。

報導稱，其採訪的政府工作人員都表示，不會因為護照被收走而辭職。

朱姓女護理師表示，自己每年約人民幣廿萬元的穩定工資，遠高於她所在城市的平均水準，這足以抵消被剝奪的「情緒價值」，而且身邊很多其他員工也處於同樣的情況，「大家都死，也就還好，你知道嗎？」