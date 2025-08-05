川習會正醞釀....中美或進入博弈與交易期 專家：台灣風險很高

川普關稅戰中，中美之間會談牽動全球市場情緒，外界關注美中後續發展，而台灣在其中應該如何自處。全國工業總會大陸處處長黃健群5日在台北表示，他認為美中短期達成交易可能性高，這恰恰對台灣風險很高，台灣應該可以利用中美戰略做槓桿，如果持續採取防禦性戰略，政策會很被動。

中華經濟研究院、中共研究雜誌社等單位5日在台北舉辦「川普2.0新情勢下的中國經濟發展戰略論壇」，會中聚集大陸經濟研究專家討論川普關稅戰下，大陸經濟狀況，與台灣的因應。

對於中國大陸應對美國的態度，黃健群認為中方戰略就是「三不」：不跪（做最壞打算，並為中美脫鉤準備，全球減一）、不退（建構一個去美化的球市場，中國＋N）、不貴（仍務實地去爭取最好結果，還是希望能賣產品）。

黃健群表示，美中關係本質是對抗，短期內達成交易可能性高，特別2026美國將有期中選舉，雙方都有需求，不過中國大陸認為時間站在自己身上，因為已做最壞打算，加上美國有期中選舉壓力，且美國面臨內部經濟壓力，有政黨輪替可能。整體而言，中國大陸就是「能拖就拖、能砍就砍，戰略清楚、戰術模糊」。

而在中美對抗之下，台灣處境如何，黃健群從三情境逐次分析：一種情境是美對中課高關稅，且行科技封鎖，這將影響在陸投資台商第；二種情境是美中達成協議，有限度開放科技產品輸陸，這對台灣影響最大；第三種情境是美中關係反覆，這代表有持續動盪可能，台灣在其中機遇與挑戰並存。

而川習會是一個指標，黃健群說，如果川習會正醞釀，代表美中已進入博弈跟交易期，這也是台灣風險，因為台灣問題是北京不可挑戰的核心利益，但對川普而言，台灣並非不可交易的籌碼。台灣挑戰多大，取決中美雙方博弈、妥協與交易的結果。

就台灣立場而言，黃健群回應本報稱，其實台灣可以利用中國大陸作為一個槓桿，去跟美國進行非正式的協商，但如果我們在政治選擇是一邊倒的話，實際上是失去戰略談判空間的，「沒有拒絕的權利，因為沒有選擇空間。」他認為現在台灣的戰略就是一直在說不，但選擇一定有風險，只是目前台灣策略看起來是防禦性的，以外貿為主的台灣，如果用防禦性思維進行決策的話，政策會非常被動。

對於美國的施壓，台灣大學國家發展研究所助理教授林竣達觀察，中方有三種方式應對：一是經濟戰略，包括出口管制、關稅、不可靠實體清單等工具；二是重視出口；三是多元化貿易。也因此，他認為大陸出口還是有韌性，只是從國際角度看可能會增加貿易摩擦，對外投資拉攏、結盟，但不一定能轉化政治上支持。