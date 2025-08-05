陸國安部：警惕AI「數據投毒」 防範針對中國的數據汙染

當前AI在各領域的應用日益廣泛，但大陸國安部指出，AI訓練數據存在良秀不齊的問題，其中不乏虛假信息、虛構內容和偏見性觀點，造成數據源汙染，給AI安全帶來新的挑戰。

大陸國安部稱，研究顯示，訓練數據即便僅有0.01%的虛假文本，模型輸出的有害內容也會增加11.2%；即使是0.001%的虛假文本，其有害輸出也會相應上升7.2%。因此，國安部門將加強防範針對中國AI領域的「數據汙染」風險。

大陸國安部微信公眾號5日發文指出，AI的三大核心要素是算法、算力和數據，其中數據是訓練AI模型的基礎要素，也是AI應用的核心資源。

首先，數據是提供AI模型的「原料」。海量數據為AI模型提供充足的訓練素材，使其得以學習數據的內在規律和模式，實現語義理解、智能決策和內容生成。同時，數據也驅動AI不斷優化性能和精度，實現模型的升級，以適應新需求。

其次，數據影響AI模型的性能。AI模型對數據的數量、品質及多樣性要求極高。充足的數據量是充分訓練大規模模型的前提；高準確性、完整性和一致性的數據能有效避免誤導模型；覆蓋多個領域的多樣化數據，則能提升模型應對實際複雜場景的能力。

第三，數據促進AI模型的應用。數據資源的日益豐富，加速了「AI+」行動的落地，有力促進AI與經濟社會各領域的深度融合。

文章指出，高品質的數據能顯著提升AI模型的準確性和可靠性，然而數據一旦受到汙染，則可能導致模型決策失誤甚至AI系統失效，存在一定的安全隱患。

一、投放有害內容。通過篡改、虛構和重複等「數據投毒」行為產生的汙染數據，將干擾模型在訓練階段的參數調整，削弱模型性能、降低其準確性，甚至誘發有害輸出。

二、造成遞歸汙染。受到數據汙染的AI生成的虛假內容，可能成為後續模型訓練的數據源，形成具有延續性的「汙染遺留效應」。當前，網路AI生成內容在數量上已遠超人類生產的真實內容，大量低品質及非客觀數據充斥其中，導致AI訓練數據集中的錯誤信息逐代累積，最終扭曲模型本身的認知能力。

三、引發現實風險。數據汙染還可能引發一系列現實風險，尤其在金融市場、公共安全和醫療健康等領域。在金融領域，不法分子利用AI炮製虛假信息，造成數據汙染，可能引發股價異常波動，構成新型市場操縱風險。

在公共安全領域，數據汙染容易擾動公眾認知、誤導社會輿論，誘發社會恐慌情緒；在醫療健康領域，數據汙染則可能致使模型生成錯誤診療建議，不僅危及患者生命安全，也加劇偽科學的傳播。

大陸國安部提出，要築牢AI數據基礎，首先要加強源頭監管，防範汙染生成。其次是強化風險評估，加強對AI數據安全風險的整體評估，確保數據在採集、存儲、傳輸、使用、交換和備份等全生命周期環節安全。最後則是進行末端清洗修復，定期依據法規標準清洗修復受汙數據。

文章稱，大陸國家安全機關將與有關部門一道，防範針對中國AI領域的數據汙染風險，依法維護AI安全和數據安全，不斷築牢國家安全屏障。