「蘿蔔快跑」與Lyft合作 明年英德部署第6代無人車

大陸無人駕駛企業正加速「出海」速度，其中，大陸科技巨頭百度旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」近日宣布，與美國線上叫車平台Lyft達成戰略合作，蘿蔔快跑將透過Lyft平台在歐洲提供無人駕駛出行服務。雙方將於2026年率先在德國和英國部署第六代無人車，後續將逐步擴大至數千輛規模。

據證券時報報導，百度透露，根據規劃，蘿蔔快跑與Lyft雙方將在歐洲市場逐步擴大規模至數千輛，以實現無人駕駛的規模化落地。百度創辦人李彥宏指，與Lyft合作在歐洲部署無人駕駛服務，並率先落地德國、英國，是蘿蔔快跑全球化戰略的重要里程碑，將攜手全球合作夥伴，讓無人駕駛出行服務惠及全球用戶。

李彥宏說，未來將持續加強前沿自動駕駛技術與Lyft平台營運經驗融合，為歐洲用戶提供更安全、更安全、更安全、更安全、綠色的出行服務。

Lyft行政總裁David Risher表示，「與百度的合作，核心在於打造卓越的客戶體驗」，百度擁有全球規模最大的自動駕駛出行服務平台，其豐富經驗意Lyft能將無人駕駛出行服務的安全、可靠及私隱保護優勢，帶予數百萬歐洲用戶。他同時說，這是Lyft「人機協同出行網絡」戰略的一部分，自動駕駛車輛與人類司機相輔相成，共同為乘客提供深度契合其需求的選擇方案。

公開資料顯示，成立於2012年的Lyft總部位於美國舊金山，是美國線上叫車的第二大平台，截至2024年，占美國約39%的市占率。2019年3月，Lyft登陸那斯達克，成為「全球叫車平台第一股」。

相關資料指，Lyft作為在車隊管理、用戶營運和在地化布局方面經驗豐富。業內人士分析稱，歐洲有著完善的道路基礎設施以及高度數位化的社會基礎，為無人駕駛的規模化落地提供得天獨厚的條件，雙方依托相關優勢，有望為無人駕駛汽車在歐洲的規模化落地奠定基礎。

值得注意的是，今年以來，蘿蔔快跑加速布局全球。近期，百度亦在7月15日與全球最大線上叫車平台Uber達成戰略合作，計劃將數千輛無人車接入Uber全球出行網絡。據悉，目前蘿蔔快跑已在全球部署超1,000台無人駕駛汽車，足跡遍布杜拜、阿布達比等15個國際城市，累計完成逾1,100萬次載客服務，總行駛里程達1.7億公里。

另，從Robotaxi的商業化進程來看，除蘿蔔快跑，近年來，包括小馬智行、文遠知行等大陸自動駕駛企業，亦積極向海外佈局，尋求商業化的快速落地。