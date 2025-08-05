首見陸公民遭澳洲控外來干預罪 涉監視當地佛教團體

澳洲警方當地時間4日表示，他們以「肆意干預外國事務罪（reckless foreign interference）」逮捕一名中國公民，並控該名人士為北京方面監視當地一個佛教組織的情報。該名人士成為澳洲警方依據《反外國干預法》指控的首位中國公民。

路透報導，一名中國籍女子於當地時間4日在坎培拉出庭，澳洲警方指控其涉嫌為北京當局監視澳洲當地的一個佛教團體。據悉，此名人士為澳洲引入《反外國干預法》以來首次以此起訴中國公民，也是該法自2018年實施來，第三次提出相關指控。

同日，澳洲聯邦警察發布聲明指出，上述中國籍女子同時也是澳洲永久居民，其涉嫌聽命於中國公安機關，暗中收集有關澳洲佛教協會堪培拉分會觀音堂（Guan Yin Citta）分會的訊息。「在搜查過程中，警方查獲了包括電子設備在內的多項物品，這些物品將接受取證審查。」聲明並稱，若該名女子罪行一旦被成立，她將面臨最高15年監禁。

另，澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp，ABC）引述澳洲聯邦警察助理專員納特（Stephen Nutt）補充，「外國干預是一項嚴重罪行，破壞民主與社會凝聚力。這類行為由外國主體直接或間接操縱，涉及秘密、欺瞞，或帶有重大威脅與脅迫。」

澳洲警方自3月接獲澳洲安全情報組織（ASIO） 提供的情報後，開始調查女子的活動，並於2日在堪培拉突擊搜查多處房屋後逮捕她。

路透提到，中國是澳洲最大的貿易夥伴。澳洲在2018年實施《反外國干預法》，導致中國和澳洲關係急轉直下。為緩解兩國的緊張關係，時任澳洲貿易部長喬博（Steve Ciobo）曾說，該法並非針對中國。

此前，已有兩起因涉及外國干預遭到起入的案件當事人皆為澳洲公民，據稱他們與中國情報機關有關。澳洲情報機構首長勃吉斯（Mike Burgess）表示，「任何人若認為監控、恐嚇甚至遣返我們的僑民社群成員是可以接受的行為，都不應低估我們的能力與決心。」

值得注意的是，在上述案件發生之際，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）正與北京當局在努力修復雙邊的外交關係，艾班尼斯上個月訪問北京時還與大陸國家主席習近平會晤。