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菲印首次南海聯合航行 陸批：拉攏域外勢力攪局地區和平

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透報導，菲律賓與印度海軍3日在有南海海域展開為期兩天的首次聯合航行。（圖／截自PTVph的X平台）
路透報導，菲律賓與印度海軍3日在有南海海域展開為期兩天的首次聯合航行。（圖／截自PTVph的X平台）

菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）將啟程赴新德里與印度總理莫迪（Narendra Modi）會談前夕，路透報導，菲律賓與印度海軍3日在有南海海域展開為期兩天的首次聯合航行，並於4日下午結束。期間，有共軍南部戰區軍艦在周圍海域出現，南部戰區表示是例行巡航，並批評菲律賓拉攏域外國家攪局南海，組織聯合巡航破壞地區和平穩定。

中共解放軍南部戰區於4日在微信公眾號發出消息指，南部戰區新聞發言人田軍里稱，8月3日至4日，解放軍南部戰區海軍在南海海域進行例行巡航。

田軍里認為，菲律賓拉攏域外國家攪局南海，組織所謂「聯合巡航」，破壞地區和平穩定。戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛中國領土主權和海洋權益，任何攪局南海、製造熱度的軍事活動盡在掌握。

新加坡《聯合早報》指出，菲律賓總統馬可仕4日離開馬尼拉前往新德里進行5日國事訪問前夕，兩國海軍首次在南海進行聯合航行。

路透引述菲國武裝部隊總參謀長布勞納（Romeo Brawner Jr.）說，此次為期兩天的聯合航行是他今年3月與印度外長會晤時提出的。而菲印兩國的聯合航行於3日開始，在菲律賓專屬經濟區內進行。

同時，當被問及共軍是否採取任何回應行動時，儘管布勞納未具名指涉中國，但他指出，「我們並未遇到任何意外事件，但仍如預期那樣，仍被一些船隻跟蹤監視」。

另一名印度官員則稱，這次與菲國聯合航行位於西菲律賓海（即菲律賓在南海的專屬經濟區內），屬於雙邊軍演的一部分。印度艦艇在1日即抵達馬尼拉，此為印度推動印太夥伴關係的一環。

報導稱，印度三艘海軍艦艇參加兩國首次聯合航行，包括「德里」號導彈驅逐艦（INS Delhi）、「沙克蒂」號油輪（INS Shakti）和「基爾坦」號輕型護衛艦（INS Kiltan）。菲律賓則派出兩艘護衛艦，分別為「米格爾馬爾瓦爾」號（BRP Miguel Malvar）和「何塞黎剎」號（BRP Jose Rizal）。

自2023年底以來，菲律賓為因應中國在該海域的擴張性主權主張，已與多個外國海軍展開「海上合作行動」，包括與其盟友美國，以及日本、澳洲、法國與加拿大的聯合航行。

另，路透指，中國主張其在南海幾乎擁有整個海域的主權，不過，這一海權主張與汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓與越南等國的專屬經濟區重疊。據悉，南海是全球重要的戰略航道，每年通過該水域的海上貿易額高達3兆美元。而2016年，國際仲裁庭裁定北京的廣泛海權主張無國際法依據，惟北京拒絕承認該裁決。

在菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）將啟程赴新德里與印度總理莫迪（Narendra Modi）會談前夕，菲律賓與印度海軍3日在有南海海域展開為期兩天的首次聯合航行。共軍南部戰區批評菲律賓拉攏域外國家攪局南海，組織聯合巡航破壞地區和平穩定。圖／截自PTVph的X平台
在菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）將啟程赴新德里與印度總理莫迪（Narendra Modi）會談前夕，菲律賓與印度海軍3日在有南海海域展開為期兩天的首次聯合航行。共軍南部戰區批評菲律賓拉攏域外國家攪局南海，組織聯合巡航破壞地區和平穩定。圖／截自PTVph的X平台

南海 菲律賓 馬尼拉

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