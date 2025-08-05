韓外長稱中國是困擾 陸使館：堅守以聯合國為核心秩序

南韓外交部長趙顯近日赴美展開一系列高層會晤與訪問，在接受美國《華盛頓郵報》專訪時直言，南韓面臨「中國給鄰國造成一些困擾」的問題，並稱警惕中國的崛起及挑戰。對此，中國大陸駐南韓使館回應強調，中方以《聯合國憲章》宗旨和原則為依據的國際關係基本準則，與周邊國家保持良好關係。

據韓聯社報導，中國大陸駐韓使館4日就趙顯有關涉華言論發表立場表示，目前中國與所有周邊國家關係良好，絕大多數國家也將加強與中方的友好合作作為外交優先方向。該使館強調，中方始終堅定維護以聯合國為核心的國際體制、以國際法為基礎的國際秩序，以及以《聯合國憲章》宗旨和原則為依據的國際關係基本準則。

中國大陸駐韓使館還指，自南韓新政府成立以來，中韓雙方積極互動，雙邊關係取得良好開局。中方願同韓方一道，穩步落實兩國元首達成的重要共識，致力於將中韓戰略合作夥伴關係提升至更高水準。

趙顯近日在接受《華盛頓郵報》訪問時稱，南韓在東北亞地區面臨「中國給鄰國造成一些困擾」（becoming somewhat problematic with itsneighbors）的問題，南韓已經看到中國大陸在南海和黃海的所作所為，中國大陸甚至在南韓西海（黃海）擅自設置結構物，與南韓發生摩擦。

趙顯再指，「中國在經濟上已是我們（南韓）的競爭對手」，「我們（南韓）對中國的崛起與挑戰保持警惕。」不過，他也說，韓方既希望同中方保持良好關係，也希望中方在雙邊以及地區事務上遵守國際法。與中國保持良好關係，同時與美日合作確保國際秩序不受中國威脅，是南韓政府的立場。

此前，新華社於7月28日報導指出，趙顯當日與中國大陸外交部長王毅通話。趙顯於通話中指韓方期待密切兩國高層交往，願積極推動兩國自貿談判，深化經貿合作，且期待與中方加強溝通協調。

王毅則表示，中韓關係首先要保持政策穩定性，希望韓方對中政策做到「穩定、可持續、可預期，避免搖擺」。而中韓關係要堅持獨立自主，利好兩國人民，「不針對任何第三方，也不應受制於任何第三方」。