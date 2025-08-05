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日本將展出「終戰詔書」原件 陸媒指全文避提這2字

聯合報／ 大陸中心／即時報導
日本天皇於1945年8月14日向議會宣布接受《波茨坦公告》，向盟國投降。日本國立公文書館本月8日將展出日本宣布接受《波茨坦公告》的《終戰詔書》原件，但展出時間僅兩周。（圖／取自人民日報微博）
日本天皇於1945年8月14日向議會宣布接受《波茨坦公告》，向盟國投降。日本國立公文書館本月8日將展出日本宣布接受《波茨坦公告》的《終戰詔書》原件，但展出時間僅兩周。（圖／取自人民日報微博）

今年是中國抗日戰爭勝利80周年，據央視新聞報導，日本國立公文書館將展出日本宣布接受《波茨坦公告》的《終戰詔書》原件，並稱這是關於日本在二戰向盟軍投降的最重要歷史文件之一。

2022年8月15日，日本宣布無條件投降77周年當天，央視軍事頻道微博曾發布一則影片稱，1945年8月15日，日本裕仁天皇通過廣播發表《終戰詔書》，全篇815字，隻字未提「戰敗」兩字，只輕描淡寫地稱採取非常措施「收拾時局」。

央視軍事頻道指出，未提「投降」而是宣告日本「終戰」（停戰），是試圖美化這段歷史。

據日本共同社4日報導，日本國立公文書館正在舉行展出終戰前後公文書的特別展「終戰—戰爭的結束與戰後的開始」。其間8至21日將能看到日本宣布接受《波茨坦公告》的《終戰詔書》原件。詔書內容在1945年8月15日通過昭和天皇「玉音放送」廣播的形式告知國民。

負責人表示，「1945年是建立新日本的起點。希望大家來看看如今的社會是怎麼開始的。」

共同社指出，展出的資料有30件以上，主要是1945年前後形成的公文書。能看到告知國民1941年12月8日已向美國、英國宣戰的詔書，還有1945年12月賦予女性參政權的修改版《眾議院議員選舉法》公布時的內閣決定文件。

報導稱，《終戰詔書》原件可以看出削去紙張表層修改措辭的痕跡，還有用括號插入字詞的地方。日本在1945年8月9日至10日的御前會議上決定投降。據稱，之後的內閣會議就詔書內容進行了反覆討論。

日本 央視 抗日戰爭

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