中國「凱旋門」曾全毀後重建 飛虎隊建築罕見留存芷江

抗戰勝利時，國軍首先在湖南芷江接受日軍投降，建於1947年的受降紀念坊，也被稱為中國的「凱旋門」，曾有國民政府軍政要員題字，文革時全毀，直到近年才根據老照片完成重建，而飛虎隊在芷江的部分遺跡，包含指揮塔與俱樂部，則罕見在大陸上得以留存。

湖南省懷化市芷江縣，現在是大陸的侗族自治縣之一，侗族人口約占58%，此處在抗戰時期是川滇黔等地重要物資運補樞紐，也是飛虎隊與中美空軍合作的關鍵地點，美國空軍駐芷最高時達6,062人，這裡同時還是日軍受降的先聲，在抗戰史的重要性難以抹滅。

1945年8月15日，日軍宣布無條件投降，一周之內，就在芷江舉行洽降，這也是全中國接受日本投降的濫觴。一方面剛結束的湘西會戰，日軍敗於國軍，並未奪下芷江，芷江仍是國民政府統治的地域，另一方面，芷江有當時數一數二的大型機場，整體交通條件良好，便於進行各種活動。國府軍事委員會委員長蔣中正選在芷江洽降，凸顯當地的特殊地位。

1945年8月21日上午，侵華日軍（中國派遣軍）的總參謀副長今井武夫飛抵芷江機場，經國軍憲兵登機檢查有無違禁品後下機，隨後搭乘懸掛白旗的吉普車，抵達洽降會場，向早一日飛抵的國軍陸軍總司令何應欽上降洽降，今井武夫並奉令交出日軍陸海空軍在中國的戰鬥序列、兵力位置、各種指揮系統等文件，以及128萬日軍兵力分布概要圖，同時接受了國軍陸總軍字第一號命令，當中詳細規定各戰區日軍受降的要求。而隨後9月9日的南京受降儀式，則是國軍重新進駐南京後，由芷江受降的原班人馬進行布置，並於中央陸軍軍官學校大禮堂舉行。

目前芷江有受降紀念坊，旁有一座該縣與各地民眾捐建的受降紀念館，館長吳建宏曾7次來台灣，徵集抗戰文物，他也對台灣乙未抗日的情況相當熟稔，認為這是全中國抗日的濫觴。最後，隨政府遷台的國軍二級上將蕭毅肅所保存的抗戰文物，多數也由其子女捐贈給該紀念館。

而據館方人員向本報記者透露，紀念坊1966年文化大革命時期被全部破壞，1985年根據半張老照片複製出一座紀念坊，2007年找到原坊建成的攝影留念，2010年報請大陸國家文物局批准，按照原坊1：1建造，這才是今日看到的紀念坊。

同時，由於受降紀念坊毀於文革，上面的紀念碑，是在之後才找到殘破品，所以為了尊重歷史，在重建的紀念坊上，也把紀念碑空白的一塊留下來，無從得知碑文遺失的內容。至於受降會場，內部桌椅均為原物陳設，現在也布置了中華民國國旗、國民黨黨旗。

此外，芷江目前也仍留存飛虎隊與中美空軍合作的遺跡，包含始建於1938年的中美空軍聯隊供電總機房舊址、中美空軍指揮塔舊址（也是全大陸唯一保存的中美空軍指揮塔舊址）、中美空軍聯隊俱樂部舊址（始建於1944年，是全大陸唯一保存完好的中美空軍聯隊俱樂部舊址），舊址群旁邊近年建有飛虎隊紀念館，當中陳列諸多陳納德將軍和飛虎隊文物，包含著名的印有青天白日滿地紅旗幟的「來華助戰洋人，軍民一體救護」標誌。

值得一提的是，在1945年抗戰勝利之際，由於受降問題，共軍也跟國軍翻臉。1945年8月10日軍事委員會委員長蔣中正電令第18集團軍總司令朱德、副總司令彭德懷，「所有該集團軍所屬部隊，應就原地駐防待命，期在各作戰區境內之部隊，並應接受各該戰區司令長官之管轄」，但8月13日朱德、彭德懷通電拒絕執行命令。

兩天後的8月15日，朱德用「說帖」致函美英蘇，聲明中國的「解放區」、「淪陷區」一切抗日武裝，有權接受被「解放區軍隊」所包圍的日偽軍隊的投降，同天他也致電岡村寧次，要求日軍向共軍投降，翌日他致電蔣中正，喊出「凡被解放區軍隊所包圍的敵偽軍由解放區軍隊接受其投降，你的軍隊則接受你的軍隊所包圍的敵偽軍的投降」。