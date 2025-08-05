華為頻挖角…從管制到放行 美壓不住陸AI快速成長

中國大陸官方以網路安全為由針對輝達H20晶片輸陸進行調查，仍有大批大陸買家，透過管道取得輝達高階的H100，甚至更高階的Blackwell B200，美國可能難以壓制中國ＡＩ快速成長。

半導體專家指出，半導體晶片藏後門，技術層面可行，而最早導入這個概念是美國，美國藉由半導體晶片全球化，讓各國打開市場，以利針對特定用途領域，植入晶片後門進行特定流向追蹤。

台積電也證實目前所生產的先進製程晶片，都可導入「追蹤定位」的技術，透過衛星定位系統，可以很清楚晶片流向哪些企業或放在哪個生產據點。

美國ＡＩ領域專家也透露，輝達算力晶片「追蹤定位」、「遠程關閉」技術已成熟。

大陸網信辦公室約談輝達的舉動，引發為扶植華為自家ＡＩ晶片上位的聯想。據調查，儘管美國政府禁止高階ＡＩ晶片賣給大陸，大陸買家仍透過在海外成立境外公司，取得輝達高階Hopper H100及新一代Blackwell晶片，市場一度猜測輝達去年銷往馬來西亞和新加坡的ＡＩ晶片暴增，即是透過這些地區轉入大陸。

此外，輝達高層也透露，美國對大陸ＡＩ晶片祭出嚴厲的出口管制，已讓華為展開大規模挖角行動，原本在輝達工作的ＡＩ研究員被挖角至華為，試圖在ＡＩ領域邁開步伐，加快晶片和軟體生態系統的開發，這顯然使其成為輝達和美國的潛在競爭對手。

輝達高層透露，在大陸工作的ＡＩ研究人員數量正快速成長，已經從二○一九年占全球研究人員的三分之一成長到如今的接近一半。大陸廠商的理念是，如果美國壓抑大陸在ＡＩ軟體和技術的研發，他們只能被迫強化自主研發的ＡＩ解決方案，DeepSeek就是如此誕生的。