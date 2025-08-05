美中科技角力…查輝達H20 陸拚AI晶片自主

川普政府允許輝達H20晶片銷售中國大陸，在市場看好輝達將掌握快速成長的大陸ＡＩ市場之際，中國網信辦公室卻以資安疑慮約談輝達代表人。半導體專家分析，北京當局擔心輝達ＡＩ晶片藏後門，似乎自覺要建立自主ＡＩ晶片技術的重要性，此舉有為扶植華為等自家ＡＩ晶片設立競爭門檻，加快ＡＩ晶片自主化。事態發展對輝達、協助輝達晶片代工的台積電，甚至輝達的ＡＩ伺服器供應鏈是項警訊。

大陸對輝達ＡＩ晶片有迫切需求，拜登政府時期祭出管制後，不斷有業者透過管道走私到大陸，正是大陸ＡＩ快速發展的原因。

約談舉動 美中AI爭霸戰延伸

不過，川普政府上月政策轉彎，重新核准輝達降規版H20晶片恢復銷陸，卻引來大陸官方以國安為由約談輝達。

針對陸方的舉動，專家指出，這仍是美中ＡＩ爭霸戰的延伸。美國總統川普今年四月關閉降規版的ＡＩ晶片統統不准輸往中國，重創輝達、超微和英特爾等美系晶片大廠生意，事隔三個月，川普政府又宣布放行。

中共網信辦公室約談輝達代表，應是擔心輝達執行長黃仁勳和川普見面後，配合美國政府在晶片藏後門，進行追蹤和監督等情蒐。不過，輝達已聲明從未做此事。

中國網信辦約談輝達行動，對照中國官媒點出輝達晶片藏後門安全風險一旦觸發，隨時可能是一場「噩夢」的批判。輝達回應指出，「網絡安全對我們至關重要。輝達的晶片不存在『後門』，並不會讓任何人有遠程訪問或控制這些晶片的途徑」。

據調查，大陸是全球ＡＩ應用快速發展的重要市場，占全球ＡＩ市場約四分之一，北京也積極扶持本土ＡＩ產業。輝達去年在大陸市場的銷售額高達一七○億美元，占總營收約百分之十三，失去這個市場對輝達極為嚴重。H20晶片禁止輸陸後，輝達立即提列損失五十五億美元。

官方態度 扶植華為晶片上位

美國商務部長盧特尼則說，恢復輝達的H20輸陸，主要是交換大陸放寬稀土管制，「要將可能算是四等貨的產品賣給中國，讓中國上癮」，美國就能在ＡＩ領域持續保持領先。這種把「連三等貨都稱不上賣給中國」的言論，可能因此讓陸方反感，透過約談輝達，釋出大陸已不歡迎輝達次等貨產品，扶植自家華為晶片上位。

專家示警，大陸官方動作明顯，反映華為開發ＡＩ晶片有不錯進展，未來跟進輝達強化軟體和硬體系統整合實力，將會是輝達拓展大陸市場一大阻力。