暴雨再襲 北京最高等級預警

北京七月下旬遭遇極端強降雨引發重大災情，北京市應急管理局昨日通報，當日下午一時升級發布暴雨紅色預警信號，預計當天午後起，北京市將出現強降雨天氣，最強降雨集中在當天下午六時至五日上午五時。北京市防汛指揮部啟動全市防汛一級應急響應（因應措施），呼籲市民非必要不外出。

防汛一級應急響應是大陸防汛抗旱體系中最高等級的因應措施，顯示當前面臨的洪水災害形勢極其嚴峻，防汛抗洪工作進入最關鍵和緊迫的階段。

北京氣象台昨上午預報，四日十二時至五日八時，北京市大部分地區將出現一小時雨量七十毫米或六小時雨量一百毫米以上的強降雨。其中，房山、門頭溝、石景山等區的部分地區六小時降雨量可達一五○毫米以上，個別點兩百毫米以上，山區及淺山區出現山洪、土石流、山崩等災害的風險極高，低窪地區極易出現積水。

北京市應急管理局昨籲北京市民非必要不外出，企事業單位非必要不要求員工到崗上班。學校停止全部線下（實體）教學活動，在建工地停工。關閉所有景區、公園、林場，民宿和民俗戶停業。