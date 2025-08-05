又見小學周邊無差別攻擊 湖南2死3傷

大陸又出現無差別攻擊事件，湖南省耒陽市三日驚傳有男子持刀砍人造成兩死三傷，據報發生在耒陽若蘭小學門口附近，且有未成年人遇害。過去一年，大陸已至少有六起在小學門口或附近發生的傷人事件。

湖南耒陽市公安局三日發布警情通報，耒陽市蔡子池街道轄區當天傍晚六時許發生「故意傷害」案件，造成兩人死亡、三人受傷。通報稱，案發之後，公安機關迅速出警處置，將卅一歲的男性犯罪嫌疑人段某超逮捕歸案。

耒陽警方表示，目前傷者均已送醫救治，暫無生命危險，善後處置、案件偵辦等工作正全力進行中。但通報沒有說明具體事發地點及嫌犯犯案原因。

陸媒財新網引述當地知情人士稱，事發地在若蘭小學附近一條通往周邊村里的路段，行凶者是一名身著黑色短袖的男子，凶器是一把尖刀，有未成年人不幸遇害身亡，其家屬悲痛不已。該知情人士還說，行凶者逃離現場後在他處被抓。極目新聞引述目擊者稱，凶嫌拿刀砍人，還衝進麻將館砍人。

過去一年，大陸已至少有六起發生在小學周邊的傷人事件。今年六月廿六日，北京市密雲區第一小學分校區附近發生客車撞人事故，官方通報僅稱駕駛操作不當，未說明有多少人受傷，根據現場影片，至少有五名兒童躺在路面一動不動。北京海淀區一所小學五月中旬也發生一起車輛撞人事故，四人受傷，官方僅稱「小客車刮碰行人事故」。

大陸社會也頻傳針對外國人的攻擊事件，在今年抗日戰爭八十周年敏感時機，江蘇蘇州近日傳出有日本母子遭人用類似石頭的物體襲擊。