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陸由訓轉戰 首釋登陸演習畫面

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸央視軍事頻道昨釋出解放軍演練登陸作戰畫面，包含「由訓轉戰」，對台針對性極強。圖／截自央視軍事頻道影片
大陸央視軍事頻道昨釋出解放軍演練登陸作戰畫面，包含「由訓轉戰」，對台針對性極強。圖／截自央視軍事頻道影片

大陸央視軍事頻道接連公布針對性的軍演畫面，昨日上午釋出解放軍執行登陸作戰畫面，包括環球網等官方媒體均轉載，並稱是解放軍演練登陸作戰畫面首次披露。值得注意的是，影片一開始一名共軍指揮官就宣布：「接上級命令，我編隊即將執行登陸作戰，立即『由訓轉戰』，開始戰備等級轉進。」

共軍近幾年密集在台海周邊展開高強度演訓，不僅共軍機艦日益逼近台灣本島，演訓項目與內容也更貼近實戰，被認為具備隨時「由訓轉戰」的條件。

國軍年度重要演習「漢光四十一號」實兵演練登場前，國防部長顧立雄接受中央社專訪時表示，他要求國軍以務實態度面對戰備整備，並新增戰備部署效能、提升後備教召規模、建構仿真作戰時序等七項新作法，盼透過演練來因應中共可能快速「由演轉戰」可能性。

央視未提及這次登陸演訓的確切時間，但當中部分畫面在今年四月二日共軍「海峽雷霆二○二五Ａ」軍演中也曾出現，包括當時模擬以飛彈攻擊高雄中油永安液化天然氣廠。

影片顯示，共軍這次登陸作戰演練在展開第一波次火力毀傷達成預期效果後，就開始投入登陸兵力。

在另一則關於這次登陸作戰演訓影片中，共軍陸軍某旅士兵沈鈺說，「那天我站在登陸艦的駕駛艙態勢圖裡，對方的戰機、艦船突然開始遠離我們編隊。幾個小時後遠遠地看到一座小山，那是我們的航母編隊，大洋中的不期而遇，令戰士們感到振奮。」似顯示共軍航母也參與這次演練。

央視軍事頻道另一則提到，共軍還透過小型無人機與陸軍坦克協同作戰，打通破障登陸的「最後一公里」。

國軍 共軍 軍演 解放軍

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