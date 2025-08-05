陸海警船擾東沙 海巡併航對峙22小時

中國大陸海警船六月騷擾東沙海域，被海巡人員強勢驅離，本月二日下午又有海警船意圖闖進東沙海域，海巡動用巡護八號監控，對方一度關閉船舶自動辨識系統（ＡＩＳ），兩船併航對峙約廿二小時，直到三日下午三時許，大陸海警船才朝北駛離，海巡研判對方應在測試我方應處作為。

海巡署東沙指揮部二日下午二時五十分許，在東沙島西北方廿八點一海浬處，偵獲大陸海警「三一○二」船朝南航行，依其航向及航速研判，該船若未轉向，將進入東沙管轄水域。

東沙指揮部即以無線電廣播驅離卻未獲回應，隨即調派東沙海域任務艦「巡護八號」加速前往預置對應，當天下午五時卅四分許，巡護八號抵達東沙島西南方十點三海浬位置，監控「三一○二」船，實施廣播驅離。

但對方見巡護八號到場，當晚六時許趁夜關閉ＡＩＳ企圖隱匿航跡，巡護八號在旁併航監控，同步用船用雷達追蹤，直到一小時後，「三一○二」船才再次開啟ＡＩＳ，並將航向急轉朝北。

東南沙分署指出，巡護八號監控「三一○二」船期間，兩船一度僅距一海浬，直到前天下午三時四十五分許，「三一○二」船才自東沙島北方廿七點九海浬，以航速九節，航向北北西航離東沙海域。

海巡署說，今年二月起大陸海警船多次侵擾東沙海域，海巡統計，今年共偵獲九船計廿三艘次闖入東沙海域，海巡均派船監控直到對方駛離。

據了解，大陸海警船多次侵擾東沙環礁，且多次均以航向多變、關閉ＡＩＳ等方式騷擾，海巡人員研判，對岸進入管轄水域時有開啟ＡＩＳ，進入後則關閉，加上改變航向等作法，應該是在測試我國勤務部署數量及應處作為。

東南沙分署表示，因應大陸灰色地帶襲擾，海巡署將持續派遣大型艦船戍守東沙海域，堅定捍衛國家主權及海洋權益。