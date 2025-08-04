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大陸「十五五」規劃 習近平：認真研究吸納群眾建議

中央社／ 台北4日電
中共領導人習近平。歐新社
中共領導人習近平。歐新社

新華社今天報導，中共中央總書記習近平近日就研究吸收網友對「十五五」規劃（第15個五年規劃，2026至2030年）編制工作意見建議作出指示，指民眾提出許多有價值的意見建議，有關部門要認真研究吸納。

新華社4日報導，習近平近日就研究吸收網友對「十五五」規劃編制工作意見建議作出指示，強調「十五五」規劃編制工作網路徵求意見活動參與度高、覆蓋面廣，是「全過程人民民主的一次生動實踐」。

習近平表示，廣大人民群眾積極建言獻策，提出了許多有價值的意見建議，有關部門要認真研究吸納。各級黨委和政府要始終「堅持以人民為中心」，廣泛深入地「察民情、聽民聲、匯民智」，凝聚起推進「中國式現代化」的強大合力，不斷實現人民對美好生活的嚮往。

報導表示，今年5月20日至6月20日，「十五五」規劃編制工作開展網路徵求意見活動，累計收到網友建言超過311.3萬條，為編制「十五五」規劃提供了有益參考。

「十五五」是中國第15個五年規畫，期間為2026至2030年。中共中央政治局7月30日召開會議，決定10月在北京召開中共20屆四中全會，屆時將研究制定「十五五」規劃。

當時會議表示，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，中國發展環境面臨深刻複雜變化，戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多，要積極識變應變求變，在激烈國際競爭中贏得戰略主動。

習近平

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