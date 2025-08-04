港府點名國安逃犯潛藏台灣等地 禁提供資金等協助

香港政府今天明確指出，19名在境外組織及參選「香港議會」而被通緝的港人，正潛藏在英國、美國、加拿大、德國、澳洲、泰國、台灣等地，在當地繼續危害國家安全，提醒任何人直接或間接向他們提供資金等，都屬違法。

警務處國家安全處上月底公布懸紅通緝19名在境外籌組、成立或參與「香港議會」的港人，指他們涉嫌違反「港區國安法」。

香港政府今天發出新聞稿指，香港保安局局長今天進一步依法在憲報刊登公告，指明當中16人因為涉嫌在境外干犯危害國家安全罪行而被法院發出拘捕令，並指明該16人為「潛逃者」，並指明針對他們實施的措施。

這些措施包括禁止任何人向有關潛逃者提供資金或處理資金、禁止處理不動產、禁止與他們成立合資企業等。當中大部分潛逃者被撤銷香港特別行政區護照，部分潛逃者被暫時罷免董事職位。

今天被指明為潛逃者的16人，包括何良懋、陳麗珍、馮崇義、龔小夏、吳文昕、曾偉藩、錢寶芬、夏海俊、侯中宇、何永友、姜嘉偉、林千淦、吳文君、黃振華、黃修和、張信燕。

另外3人包括袁弓夷、霍嘉誌、蔡明達，去年已被保安局局長刊憲指明為潛逃者。

港府在新聞稿又表示，這些通緝犯潛藏在英國、美國、加拿大、德國、澳洲、泰國、台灣等地，在當地繼續危害國家安全，「透過抹黑詆毀意圖煽動對中央和香港特區的憎恨」。

警方提醒市民，任何人直接或間接向有關潛逃者提供任何資金或其他財務資產等，包括向他們在網上建立的平台或專頁提供資金，都屬於違法。

保安局局長已要求警方整理相關證據，以便依法禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在港運作。