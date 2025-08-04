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「接令後立即由訓轉戰」 陸首次披露共軍登陸演練畫面

聯合報／ 大陸中心／即時報導
央視軍事頻道接連發布解放軍執行登陸作戰影片，對台武力威嚇的意圖明顯。（圖／截自央視軍事頻道影片）
央視軍事頻道接連發布解放軍執行登陸作戰影片，對台武力威嚇的意圖明顯。（圖／截自央視軍事頻道影片）

大陸央視軍事頻道接連公布頗具針對性的軍演畫面片段，4日上午，在一則解放軍執行登陸作戰畫面，包括環球網等官方媒體均轉載，並稱是解放軍演練登陸作戰畫面首次披露。值得注意的是，影片一開始一名共軍指揮官就宣布：「接上級命令，我編隊即將執行登陸作戰，立即『由訓轉戰』，開始戰備等級轉進」。

共軍近幾年密集在台海周邊展開高強度演訓，不僅共軍機艦日益逼近台灣本島，且演訓項目與內容也更貼近實戰，具備隨時「由訓轉戰」的條件。

我國軍年度重要演習「漢光41號」實兵演練登場前，國防部長顧立雄在接受中央社專訪時即表示，他要求國軍以務實態度面對戰備整備，並新增戰備部署效能、提升後備教召規模、建構仿真作戰時序等七項新作法，盼透過演練來因應中共可能快速「由演轉戰」可能性。

央視未提及這次登陸演訓的確切時間，但當中部份畫面在今年4月2日共軍「海峽雷霆-2025A」軍演中也曾出現，包括當時模擬以飛彈攻擊高雄中油永安液化天然氣廠。

影片顯示，共軍這次登陸作戰演練在展開第一波次火力毀傷達成預期效果後，就開始投入登陸兵力。

在另一則關於這次登陸作戰演訓影片中，共軍陸軍某旅士兵沈鈺說，「那是我第一次踏入近似實戰狀態下的海上聯合指揮機構，第一次看到陸海空戰力聚合在一起，我們的戰場感知不再是單向透明，我們的反制手段多種多樣，我們的作戰方式也在不斷創新。」

沈鈺並稱，「那天我站在登陸艦的駕駛艙態勢圖裡，對方的戰機、艦船突然開始遠離我們編隊。幾個小時後遠遠地看到一座小山，那是我們的航母編隊，大洋中的不期而遇，令戰士們感到振奮。」似乎顯示共軍航空母艦也參與這次演練。

央視軍事頻道另一則則提到，共軍還透過小型無人機與陸軍坦克協同作戰，打通破障登陸的「最後一公里」。

共軍 影片 央視

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