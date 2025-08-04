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前中駐韓大使：韓政府應「管制」反中極右勢力

中央社／ 台北4日電

朝鮮日報報導，在韓中正商議安排中國國家主席習近平10月底訪問韓國之際，前中國駐韓國大使邢海明在北京的韓中高層論壇上表示，韓國政府應「管制」當地的反中極右勢力。這是中國官員首次直接要求「管制」韓國內部的反中情緒。

韓國朝鮮日報中文網7月31日報導，韓中正商議以10月底在慶州舉行的亞太經合會（APEC）領導人會議為契機，安排中國國家主席習近平訪問韓國。此時中國向韓國政府發出要求管制反中輿論的訊號。

報導表示，邢海明7月29日出席第25屆韓中知名人士論壇政治外交對話。有在場人士透露，邢海明表示，「韓國的反華輿論是由極右勢力營造的」，並表示：「政府應當加以管制」。但他並未點名極右勢力具體指哪些集團。

報導指出，曾有中國官員批評韓國國內的反中情緒，但直接要求「管制」是首次。

韓中知名人士論壇是由中國人民外交學會和韓國21世紀韓中交流協會聯合主辦的年度活動。今年韓國方面有13人出席，包括韓國前總務處長官、21世紀韓中交流協會會長金漢圭，共同民主黨議員洪起元、國民之力議員金健、保險研修院長河泰慶等。中國方面有15人出席，包括屬於部長級別的外交學會會長王超及前部長、副部長、學者等。

報導表示，邢海明2024年結束4年半的駐韓大使任期，之後調任中國外交部亞洲司。2021年7月邢海明擔任駐韓大使期間，當時在野黨熱門總統候選人、前總統尹錫悅接受媒體採訪時表示，「薩德顯然屬於我國主權範疇」，翌日邢海明向該媒體投稿表示：「無法理解」。

2023年6月邢海明會見時任共同民主黨代表、現任韓國總統李在明時表示，「有人賭美國贏，他們今後一定會後悔」，引發了干涉韓國內政的爭議。

報導引述分析稱，中國領導層4月提出強化「周邊國外交」基調後，對韓國國內的反中輿論尤為敏感。中國駐韓國大使戴兵7月10日曾表示，「跟風炒作所謂『中國崩潰論』或是『中國威脅論』，損害中韓友好合作。」

另據悉，近日戴兵會見韓國外交部次官時，也對韓國的反中集會表達不滿。

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