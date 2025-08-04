快訊

韓演藝圈1日傳2死訊！前樂團成員陳屍飯店 享年58歲

豐原超商命案疑有2嫌 死者從店外被追砍到店內

台股下跌55點收23,378點 台積電下挫5元收1,135元

中國人申請在台定居 應繳交放棄中國護照公證書

中央社／ 台北4日電
中華民國護照。示意圖／聯合報系資料照片
中華民國護照。示意圖／聯合報系資料照片

為落實總統賴清德針對中國威脅提出的17項因應策略，內政部已完成相關辦法修正預告，明訂大陸地區人民申請在台灣地區定居，應備文件除了喪失大陸地區戶籍證明公證書外，應繳附未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明的公證書。內政部將在蒐整意見後公告上路時間。

賴總統今年3月召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，包括針對申請中國證件進行必要清查管理，以及原籍中國人士申請來台定居，應確實依照台灣法律放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分等。

內政部近日預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，根據修正草案，大陸地區人民申請在台定居，應提出喪失大陸地區戶籍及未申領持用或已放棄（註銷）中國護照證明的公證書。

內政部指出，這是為落實賴總統宣示的17項因應策略，大陸地區人民申請來台定居，應確實依法放棄大陸地區戶籍與護照，不能兼具雙重身分。

修正草案說明，參考大陸委員會函釋有關兩岸人民關係條例規定的「原籍」，是指不能保有大陸地區人民身分，也就是包含在大陸地區設有戶籍、領用大陸地區護照等足以表彰具大陸地區人民身分的證明，避免實務上有大陸地區人民在放棄（註銷）大陸地區戶籍後，仍申領持用大陸地區護照，造成兩岸身分認定混亂，因此配合將「喪失原籍證明」修正為「喪失大陸地區戶籍及未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明」。

此辦法目前已結束預告期，內政部蒐整意見後將另行公告上路時間。

護照 戶籍

延伸閱讀

護照蓋紀念章機票作廢！她怨台灣辦事太慢遭網轟 外交部早已提醒

花蓮陸配村長具中國籍...遭解職將提訴願 內政部說話了

丹娜絲颱風重創台南…西南氣流又帶來強降雨 基層警第一時間守護人民

陸配里長解職爭議 新北民政局：還在審查程序

相關新聞

中國人申請在台定居 應繳交放棄中國護照公證書

為落實總統賴清德針對中國威脅提出的17項因應策略，內政部已完成相關辦法修正預告，明訂大陸地區人民申請在台灣地區定居，應備...

「接令後立即由訓轉戰」 陸首次披露共軍登陸演練畫面

大陸央視軍事頻道接連公布頗具針對性的軍演畫面片段，4日上午，在一則解放軍執行登陸作戰畫面，包括環球網等官方媒體均轉載，並...

香港對16名涉國安法潛逃者施行針對措施 禁提供資金

香港特區政府持續鐵腕打擊流亡海外的民運人士。根據香港特區政府新聞網消息，香港保安局長鄧炳強4日行使《維護國家安全條例》賦...

多名上將缺席大陸國防部招待會 包括武警海軍司令政委

據港媒星島日報報導，大陸國防部上周四（7月31日）在北京人民大會堂舉辦招待會，慶祝中共解放軍建軍98周年。與去年招待會相...

美媒：中國限制向西方國防企業供應關鍵礦物

美媒3日報導，中國大陸正限制向西方國防製造商提供關鍵礦物，從而推遲生產並迫使企業在世界各地搜尋製造從子彈到噴氣式戰機等各...

陸國防部「建軍節」招待會 主桌少了7名現役上將

據香港星島日報報導，大陸國防部上周四（7月31日）在北京人民大會堂舉辦招待會，慶祝解放軍建軍98周年。但與去年招待會相比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。