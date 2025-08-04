中國人申請在台定居 應繳交放棄中國護照公證書

為落實總統賴清德針對中國威脅提出的17項因應策略，內政部已完成相關辦法修正預告，明訂大陸地區人民申請在台灣地區定居，應備文件除了喪失大陸地區戶籍證明公證書外，應繳附未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明的公證書。內政部將在蒐整意見後公告上路時間。

賴總統今年3月召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，包括針對申請中國證件進行必要清查管理，以及原籍中國人士申請來台定居，應確實依照台灣法律放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分等。

內政部近日預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，根據修正草案，大陸地區人民申請在台定居，應提出喪失大陸地區戶籍及未申領持用或已放棄（註銷）中國護照證明的公證書。

內政部指出，這是為落實賴總統宣示的17項因應策略，大陸地區人民申請來台定居，應確實依法放棄大陸地區戶籍與護照，不能兼具雙重身分。

修正草案說明，參考大陸委員會函釋有關兩岸人民關係條例規定的「原籍」，是指不能保有大陸地區人民身分，也就是包含在大陸地區設有戶籍、領用大陸地區護照等足以表彰具大陸地區人民身分的證明，避免實務上有大陸地區人民在放棄（註銷）大陸地區戶籍後，仍申領持用大陸地區護照，造成兩岸身分認定混亂，因此配合將「喪失原籍證明」修正為「喪失大陸地區戶籍及未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明」。

此辦法目前已結束預告期，內政部蒐整意見後將另行公告上路時間。