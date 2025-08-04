多名上將缺席大陸國防部招待會 包括武警海軍司令政委

中國大陸駐美國大使謝鋒日前出席中美匹克球交流活動時，談及中美關係表示，中美關係又站在關鍵歷史節點，這個「大球」仍需許多「小球」來推動，未來仍要由兩國人民來創造。他並指出，就像在匹克球賽場上要遵守「比賽規則」，中美要在這個星球上和平共處，就不能在涉及彼此核心利益的問題上踩線越界。

2025-08-04 02:03