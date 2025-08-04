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多名上將缺席大陸國防部招待會 包括武警海軍司令政委

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共武警部隊司令員王春寧。（圖／取自澎湃新聞）
中共武警部隊司令員王春寧。（圖／取自澎湃新聞）

據港媒星島日報報導，大陸國防部上周四（7月31日）在北京人民大會堂舉辦招待會，慶祝中共解放軍建軍98周年。與去年招待會相比，今年主桌少了7名現役上將，包括武警部隊司令員王春寧、武警部隊政委張紅兵、海軍司令員胡中明、海軍政委袁華智等，軍委政治工作部、中部戰區均沒有代表參加。由於正逢中共軍隊大反腐高層人事震盪，引發外界關注。

新華社報導，中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立，中央軍委委員、軍委紀律檢查委員會書記張升民出席國防部招待會。國防部部長董軍出席並致辭。「軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位領導等出席招待會」。

報導稱，在中共二十大後，中共軍隊就掀起大反腐，兩任國防部長李尚福、魏鳳和，以及原中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華落馬，中央軍委副主席何衛東「失蹤」近5個月。YouTuber「中規中矩」對比央視畫面，發現與去年相比，今年國防部招待會的主桌出現巨大變化，「直觀顯示了軍隊大洗牌、大換血的局面」。

中共海軍司令員胡中明。（新華社）
中共海軍司令員胡中明。（新華社）

反腐 國防部 中共二十大

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