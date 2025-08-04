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遼寧軍政座談會報導未提 北部戰區司令員黃銘傳落馬

中央社／ 上海4日電

共軍高層疑又出現變動，北部戰區司令員黃銘5月傳被停職後，在1日的遼寧「八一」軍政座談會相關報導中，通篇未提及黃銘，加深外界揣測。

遼寧日報在去年「遼寧省慶『八一』軍政座談會在瀋陽召開」的報導中，提到「北部戰區司令員黃銘出席」，證實黃銘已由中部戰區司令員調任北部戰區司令員。然而今年5月，網上就傳出黃銘被停職或「出事被抓」的消息。

據遼寧日報報導，8月1日，遼寧省慶「八一」軍政座談會在瀋陽召開，「北部戰區主要領導出席並講話」。但通篇報導未提北部戰區司令員黃銘。只提及北部戰區政委鄭璇，並由鄭璇代表戰區黨委和駐遼部隊，「向遼寧各級黨委、政府和廣大人民群眾，致以衷心感謝和崇高敬意。」

鄭璇還提到，今年以來北部戰區黨委機關和戰區部隊堅決貫徹中共中央、中央軍委和軍委主席習近平決策，「深入推進政治整訓，部隊思想根基越來越牢固、作風風氣越來越純正、精神面貌越來越昂揚」。

根據公開訊息，現年62歲的黃銘是江蘇宜興人。2014年7月，黃銘晉升少將軍銜。2019年任陸軍副司令員，當年年底，晉升中將軍銜。2023年1月，黃銘首次以中部戰區司令員的身分公開亮相，並晉升上將軍銜。

若黃銘落馬傳聞屬實，則其出任北部戰區司令員時間還不到一年。

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