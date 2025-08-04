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共軍7名上將缺席國防部活動 引來反腐關注

中央社／ 香港4日電

據報導，中國國防部7月31日在北京人民大會堂舉辦招待會，慶祝解放軍建軍98週年，但有7名現役上將缺席，引來反腐關注。

香港星島日報今天發自北京的報導指出，這7名現役上將是武警部隊司令員王春寧、武警部隊政委張紅兵、海軍司令員胡中明、海軍政委袁華智等。此外，軍委政治工作部、中部戰區沒有代表參加。

報導表示，這種情況令人關注共軍大反腐所觸發的高層人事震盪問題。

據報導，在去年同一招待會上，主桌有21人，包括19位現役上將，和2位與軍方有關的正部級官員；今年的招待會主桌仍維持21人，但只有12位上將，另外安排了7位軍隊的英雄模範人物坐到主桌。

報導表示，去年招待會主桌的上將包括陸軍司令員李橋銘、政委秦樹桐，空軍司令員常丁求、政委郭普校，武警司令員王春寧、政委張紅兵，中部戰區司令員王強、政委徐德清。

上述8名上將之中，今年只有空軍司令員常丁求和政委郭普校出席，陸軍則由新任政委陳輝上將參加，其餘6人都沒有露面。

報導表示，相信李橋銘已經去職，但他今年3月仍在人大和政協「兩會」亮相；久未露臉的王春寧也相信已被免職，目前武警代司令員是曹均章中將。

此外，去年海軍司令員胡中明上將因為訪問俄羅斯而沒有參加招待會，由海軍政委袁華智上將參加，但今年兩人都缺席招待會，袁華智自去年底開始已經沒有公開露臉。

已經落馬的軍委政治工作部前主任苗華上將今年也不在主桌上；苗華出身31集團軍、曾任海軍政委，今年缺席招待會的多名上將包括秦樹桐、袁華智、王春寧等，都是苗華的舊部。

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