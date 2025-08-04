陸國防部「建軍節」招待會 主桌少了7名現役上將

據香港星島日報報導，大陸國防部上周四（7月31日）在北京人民大會堂舉辦招待會，慶祝解放軍建軍98周年。但與去年招待會相比，今年主桌少了7名現役上將，包括：武警部隊司令員王春寧、武警部隊政委張紅兵、海軍司令員胡中明、海軍政委袁華智等，軍委政治工作部、中部戰區均沒有代表參加。

星島日報稱，由於當前正逢中共軍隊大反腐高層人事震盪，引發外界關注。

新華社報導，中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立，中央軍委委員、軍委紀律檢查委員會書記張升民出席國防部招待會。國防部部長董軍出席並致辭。「軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位領導等出席招待會」。

中共二十大後，中共軍隊掀起大反腐，迄今已有兩任國防部長李尚福、魏鳳和，以及原中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華落馬，中央軍委副主席何衛東也「失蹤」近5個月。

星島日報指出，YouTuber《中規中矩》對比央視畫面，發現與去年相比，今年國防部招待會的主桌出現巨大變化，「直觀顯示了軍隊大洗牌、大換血的局面」。

2024年主桌共有21人，包括19位現役上將，和2位與軍方有關的正部級官員。去年參加招待會的工信部部長金壯龍、中央軍民融合辦常務副主任雷凡培，均盛傳捲入軍隊腐敗案下台，今年換成新任工信部部長李樂成、新任中央軍民融合辦常務副主任邵新宇。

今年主桌仍維持21人，但只有12位上將，安排了7位軍隊的英雄模範人物坐到主桌。去年，很多單位都是司令員、政委雙雙出席。如陸軍司令員李橋銘、政委秦樹桐，空軍司令員常丁求、政委郭普校，武警司令員王春寧、政委張紅兵，中部戰區司令員王強、政委徐德清。

上述8上將，今年只剩下空軍司令常丁求和政委郭普校繼續出席，其餘6上將都沒有再露面。當中，陸軍由新任政委陳輝上將參加。陸軍司令員李橋銘相信已經去職，但今年3月兩會仍有亮相。久未露臉的武警司令員王春寧相信已被免職，目前武警代司令員是曹均章中將。

報導稱，去年，海軍司令員胡中明上將訪俄沒有參加招待會，海軍政委袁華智上將參加。今年，兩人都缺席國防部招待會，袁華智去年底開始已經沒有公開露臉。

已經落馬的原軍委政治工作部主任苗華上將今年不在主桌。苗華出身31集團軍、曾任海軍政委，今年缺席招待會的多名上將包括秦樹桐、袁華智、王春寧等，均為其舊部。

中央軍委政治工作部常務副主任何宏軍上將也沒有出席招待會。《中規中矩》認為，政治工作被譽為建軍之本，軍委政治工作部地位十分重要，今年竟無一人坐到主桌，不同尋常。